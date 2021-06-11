Защитник Финляндии Иванов: «Матч с Россией – лучший шанс взять три очка. Дания и Бельгия посильнее»

Защитник сборной Финляндии Роберт Иванов высказался о соперниках по группе на предстоящем Евро-2020.

«Все считают Финляндию аутсайдером группы, но цели у нашей команды амбициозные. Нам нечего терять.

Поскольку в 1/8 финала могут выйти три команды из группы, то хватит, наверное, и одной победы. Самый лучший шанс взять три очка – поединок с Россией, тогда как Дания и Бельгия выглядят посильнее.

С Дзюбой надо играть плотнее и постараться предугадать его действия. Однако в сборной России, помимо Дзюбы, есть и другие сильные игроки.

Мне, например, очень нравится, полузащитник «Монако» Головин. Игра с российской командой будет очень интересной. Рассчитываю ли я выйти на поле? Я верю, что у меня будет шанс сыграть на Евро», – сказал Иванов.