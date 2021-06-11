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  • Защитник Финляндии Иванов: «Матч с Россией – лучший шанс взять три очка. Дания и Бельгия посильнее»

Защитник Финляндии Иванов: «Матч с Россией – лучший шанс взять три очка. Дания и Бельгия посильнее»

11 июня 2021, 12:34
18

Защитник сборной Финляндии Роберт Иванов высказался о соперниках по группе на предстоящем Евро-2020.

«Все считают Финляндию аутсайдером группы, но цели у нашей команды амбициозные. Нам нечего терять.

Поскольку в 1/8 финала могут выйти три команды из группы, то хватит, наверное, и одной победы. Самый лучший шанс взять три очка – поединок с Россией, тогда как Дания и Бельгия выглядят посильнее.

С Дзюбой надо играть плотнее и постараться предугадать его действия. Однако в сборной России, помимо Дзюбы, есть и другие сильные игроки.

Мне, например, очень нравится, полузащитник «Монако» Головин. Игра с российской командой будет очень интересной. Рассчитываю ли я выйти на поле? Я верю, что у меня будет шанс сыграть на Евро», – сказал Иванов.

  • Россия сыграет с Финляндией в Санкт-Петербурге в среду, 16 июня.
  • Перед этим команда Станислава Черчесова 12 июня встретится с Бельгией.

Источник: Delfi
Чемпионат Европы Финляндия Россия Дания Бельгия Иванов Роберт
Комментарии (18)
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Алехсбургер.
1623405355
на хер пошёл Иванов вместе с Бомбардиром,который убрал комменты про форму хохляцкую... (сто лет не писал быдлокомментариев) (((
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ilichkadr
1623405443
"Самый лучший шанс взять три очка – поединок с Россией" Да уж........нас уже фины держат за команду Люксембурга или Андорры.
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slavа0508
1623405564
не говори гоп ,,,,фамилия обязывает знать пословицу,,,
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BlackMurderDeco
1623405994
Канешь возьмете три очка, у вас наверное тактика есть в отличии от черчесова, который наверное по сей день думает как русские на ЧМ 2018 г не пропустили от испанцев, каким чудом выиграли тоже не понятно, при таком количестве пасов и ударов, так что расслабьтесь и играйте в свое удовольствие
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AZ
1623406196
Не знаю, почему негативные комментарии, парень расписал за свою сборную, за свою команду - все по факту. По сравнению с Бельгией и Данией - мы реально слабые.. Очень трезвый комментарий дал игрок сборной Финляндии... Не вижу смысла тут говорить, насколько он не прав..
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Kollljan
1623406381
И не сомневаюсь в правдивости слов этого хлопчика. Сольем всем без шансов.
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vladik12
1623410838
Ну и в чем он не прав?
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Fusballer
1623411233
Дзюба вам двушечку положит.
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Давид59
1623413719
Самый лучший шанс взять три очка – поединок с финами, тогда как Дания и Бельгия выглядят посильнее
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portero
1623414372
Фины настраиваются на игру с нами, датчанами что сливать будут? Надеемся га три оска финиками ну для начала Бельгию посмотрим...
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