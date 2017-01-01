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    Защитник Финляндии Иванов: «Матч с Россией – лучший шанс взять три очка. Дания и Бельгия посильнее»

    Защитник сборной Финляндии Роберт Иванов высказался о соперниках по группе на предстоящем Евро-2020.

    «Все считают Финляндию аутсайдером группы, но цели у нашей команды амбициозные. Нам нечего терять.

    Поскольку в 1/8 финала могут выйти три команды из группы, то хватит, наверное, и одной победы. Самый лучший шанс взять три очка – поединок с Россией, тогда как Дания и Бельгия выглядят посильнее.

    С Дзюбой надо играть плотнее и постараться предугадать его действия. Однако в сборной России, помимо Дзюбы, есть и другие сильные игроки.

    Мне, например, очень нравится, полузащитник «Монако» Головин. Игра с российской командой будет очень интересной. Рассчитываю ли я выйти на поле? Я верю, что у меня будет шанс сыграть на Евро», – сказал Иванов.

    • Россия сыграет с Финляндией в Санкт-Петербурге в среду, 16 июня.
    • Перед этим команда Станислава Черчесова 12 июня встретится с Бельгией.

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    Источник: Delfi

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии18
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      Рейтинг: +4691

      Давид59 5 минут назад

      Самый лучший шанс взять три очка – поединок с финами, тогда как Дания и Бельгия выглядят посильнее

      2
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      Рейтинг: +4636

      Fusballer 46 минут назад

      Дзюба вам двушечку положит.

      4
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      Рейтинг: +5760

      vladik12 53 минуты назад

      Ну и в чем он не прав?

      1
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      Рейтинг: +22861

      silver29 1 час назад

      Вообще на этом чемпионате интересно посмотреть на сборную Италии, они пропускали ЧМ и создали совсем новую команду к Евро-2020. Ну и их восходящая звезда Николо Барелла, поговаривают что круче Роберто Баджио в свое время.

      2
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      Рейтинг: +7454

      житель СПб 2 часа назад

      Лучше бы читал интервью Роналду - чем и отличаются настоящие профи от таких... "звездочек". А вообще - это отражение общего настроя на Россию. Хотелось бы, чтобы оно не оправдалось...

      0
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      Рейтинг: +61

      Юра мы всеPro > житель СПб 24 минуты назад

      Наши соотечественники, точно так же отзываются о финнах, люди называют вещи своими именами, в чем проблемА

      1
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      Рейтинг: +22861

      silver29 2 часа назад

      Игрок с простой распространенной финской фамилией гордится своей страной и готов доказать, что в футбол Финляндия играет не хуже чем в хоккей.

      2
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      Рейтинг: +2778

      Kollljan 2 часа назад

      И не сомневаюсь в правдивости слов этого хлопчика. Сольем всем без шансов.

      2
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      Рейтинг: +2795

      AZ 2 часа назад

      Не знаю, почему негативные комментарии, парень расписал за свою сборную, за свою команду - все по факту. По сравнению с Бельгией и Данией - мы реально слабые.. Очень трезвый комментарий дал игрок сборной Финляндии... Не вижу смысла тут говорить, насколько он не прав..

      9
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      Рейтинг: +278

      BlackMurderDeco 2 часа назад

      Канешь возьмете три очка, у вас наверное тактика есть в отличии от черчесова, который наверное по сей день думает как русские на ЧМ 2018 г не пропустили от испанцев, каким чудом выиграли тоже не понятно, при таком количестве пасов и ударов, так что расслабьтесь и играйте в свое удовольствие

      2
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      Рейтинг: +12834

      KLIM777 2 часа назад

      Поскольку выходят 3 команды, то наверное хватит одной победы.

      Эх ты...иван дурак. Даже не знает о том, что только 4 команды с 3 места выходят и этого может быть недостаточно

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