Goal: «Челси» может заплатить за Холанда и Хакими более 200 миллионов

«Челси» ведет работу над трансферами нападающего Эрлинга Холанда и крайнего защитника Ашрафа Хакими. Суммарно лондонцы могут на них потратить более 200 миллионов фунтов стерлингов.

Журналист Sky Sport Italia Анджело Манджианте пишет, что частью сделки по трансферу Хакими могут стать Андреас Кристенсен и Эмерсон.