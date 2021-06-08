ФИФА – о форме сборной Украины: «Твердо верим, что политику и спорт смешивать не следует»

Пресс-служба ФИФА высказалась о форме сборной Украины на Евро-2020.
«Одобрение экипировки участвующих команд остаeтся на усмотрение соответствующего организатора турнира, в данном случае УЕФА. Таким образом, организатор турнира вправе устанавливать соответствующие требования к экипировке, которые обязаны соблюдать команды-участницы.
Выполняя эту работу, организаторы турнира должны добиваться того, чтобы вся используемая экипировка соответствовала правилам игры в футбол, публикуемым Международным советом футбольных ассоциаций и доступным на официальном сайте совета.
Учитывая вышеизложенное, поскольку организатором данного турнира является не ФИФА, он не попадает в зону нашей непосредственной ответственности.
Однако, мы хотим подчеркнуть, что, в соответствии с нашим Уставом, ФИФА сохраняет нейтралитет в политических вопросах и твeрдо верит, что политику и спорт смешивать не следует», – сообщили в пресс-службе организации.
- На футболке украинцев контур границ страны с Крымом, который с 2014 года входит в состав России.
- Также на форме есть надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые считаются политическими, что запрещено УЕФА.
- Соперники команды Андрея Шевченко на Евро-2020 – Нидерланды, Австрия и Северная Македония.
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