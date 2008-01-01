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    ФИФА – о форме сборной Украины: «Твердо верим, что политику и спорт смешивать не следует»

    Пресс-служба ФИФА высказалась о форме сборной Украины на Евро-2020.

    «Одобрение экипировки участвующих команд остаeтся на усмотрение соответствующего организатора турнира, в данном случае УЕФА. Таким образом, организатор турнира вправе устанавливать соответствующие требования к экипировке, которые обязаны соблюдать команды-участницы.

    Выполняя эту работу, организаторы турнира должны добиваться того, чтобы вся используемая экипировка соответствовала правилам игры в футбол, публикуемым Международным советом футбольных ассоциаций и доступным на официальном сайте совета.

    Учитывая вышеизложенное, поскольку организатором данного турнира является не ФИФА, он не попадает в зону нашей непосредственной ответственности.

    Однако, мы хотим подчеркнуть, что, в соответствии с нашим Уставом, ФИФА сохраняет нейтралитет в политических вопросах и твeрдо верит, что политику и спорт смешивать не следует», – сообщили в пресс-службе организации.

    • На футболке украинцев контур границ страны с Крымом, который с 2014 года входит в состав России.
    • Также на форме есть надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые считаются политическими, что запрещено УЕФА.
    • Соперники команды Андрея Шевченко на Евро-2020 – Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 20:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      стоп кран 4 минуты назад

      есть надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые считаются политическими=======Эти надписи считают политическими только в России.Так что для УЕФА тут нет политики. Пускай в России используют лозунги --Слава России или там Россия священная держава....или Славься, Отечество наше свободное...Кто в этом политику увидел ? УЕФА не видит, как и в украинских лозунгах.

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