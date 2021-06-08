Беленов: «Играть до 40 лет? Если будет все нормально со здоровьем, то почему бы и нет»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов допустил, что будет играть на профессиональном уровне до 40-летнего возраста.

«Играть до 40? А почему нет? Не вижу преград для этого. Если будет все нормально со здоровьем, то почему бы и нет.

В последнее время все хотят видеть молодых игроков, юных вратарей. Я считаю, что любой человек вполне способен играть до 40 лет.

Это доказывают европейские чемпионаты. Например, в Италии люди в 38 лет играют на ведущих ролях в топовых командах. У меня еще все впереди», – сказал Беленов.

В сентябре голкиперу исполнится 35 лет.

В прошлом сезоне Беленов провел за «Уфу» 32 матча и пропустил 44 гола.

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