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  • Фернандес: «Было бы здорово выиграть Евро. Надеюсь, поддержка будет как на чемпионате мира»

Фернандес: «Было бы здорово выиграть Евро. Надеюсь, поддержка будет как на чемпионате мира»

7 июня 2021, 14:37
6

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес поделился ожиданиями от Евро-2020.

– Для сборной это почти домашний турнир. Какие три сильные стороны этой команды?

– Очень ответственно играть перед нашими болельщиками. От них всегда сильная поддержка, для нас это всегда важно и мотивирует. Надеюсь, что поддержка будет как на чемпионате мира.

Три сильные стороны? Сложно сказать, какие-то конкретные не могу назвать. Хорошая готовность и поддержка болельщиков.

– Система подведения физической готовности от первого к третьему матчу, как на чемпионате мира, поменялась?

– Небольшая разница. Мы знаем, что все соперники очень сложные. Не знаю, у кого выше уровень. Понимаем, что у бельгийцев уровень повыше, чем у остальных, но и Финляндия с Данией очень сильные сборные. Надо готовиться ко всем трем матчам.

– За твоими выступлениями следят в Бразилии? Ты в курсе, что можешь стать первым бразильцем, который выиграет Евро?

– Я не знаю, первый ли я или нет. Вроде был Маркос Сенна (бразилец, выигравший Евро-2008 в составе сборной Испании – прим. «Бомбардира»). Для меня важно играть за сборную Россию. В Бразилии следят и смотрят за матчами крупных турниров.

Моя семья будет следить за Евро особенно внимательно. Было бы здорово выиграть Евро. Счастлив, что у меня есть возможность выступать на таком турнире и играть за сборную России.

  • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
  • 12 июня Россия сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге.

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Источник: Sport24
Чемпионат Европы Россия Фернандес Марио
Комментарии (6)
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Алехсбургер.
1623066245
Мага,мы с тобой!))
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NewLife
1623073972
Помнится, была детская песенка: хорошо бы, хорошо бы нам кита поймать большого. Предлагаю Магомету Фернадесу разучить и спеть с зюбой дуэтом.
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Axe111
1623081242
Ой *** опять больные фантазии
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portero
1623085771
Хоттабыч нужен для победы, иначе никак....
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zigbert
1623137671
Конечно везение нельзя сбрасывать со счетов но...
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Hektor 84
1623528375
Его что кони покусали?
Ответить
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