Фернандес: «Было бы здорово выиграть Евро. Надеюсь, поддержка будет как на чемпионате мира»

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес поделился ожиданиями от Евро-2020.

– Для сборной это почти домашний турнир. Какие три сильные стороны этой команды?

– Очень ответственно играть перед нашими болельщиками. От них всегда сильная поддержка, для нас это всегда важно и мотивирует. Надеюсь, что поддержка будет как на чемпионате мира.

Три сильные стороны? Сложно сказать, какие-то конкретные не могу назвать. Хорошая готовность и поддержка болельщиков.

– Система подведения физической готовности от первого к третьему матчу, как на чемпионате мира, поменялась?

– Небольшая разница. Мы знаем, что все соперники очень сложные. Не знаю, у кого выше уровень. Понимаем, что у бельгийцев уровень повыше, чем у остальных, но и Финляндия с Данией очень сильные сборные. Надо готовиться ко всем трем матчам.

– За твоими выступлениями следят в Бразилии? Ты в курсе, что можешь стать первым бразильцем, который выиграет Евро?

– Я не знаю, первый ли я или нет. Вроде был Маркос Сенна (бразилец, выигравший Евро-2008 в составе сборной Испании – прим. «Бомбардира»). Для меня важно играть за сборную Россию. В Бразилии следят и смотрят за матчами крупных турниров.

Моя семья будет следить за Евро особенно внимательно. Было бы здорово выиграть Евро. Счастлив, что у меня есть возможность выступать на таком турнире и играть за сборную России.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

12 июня Россия сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге.

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