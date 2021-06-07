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    Фернандес: «Было бы здорово выиграть Евро. Надеюсь, поддержка будет как на чемпионате мира»

    Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес поделился ожиданиями от Евро-2020.

    – Для сборной это почти домашний турнир. Какие три сильные стороны этой команды?

    – Очень ответственно играть перед нашими болельщиками. От них всегда сильная поддержка, для нас это всегда важно и мотивирует. Надеюсь, что поддержка будет как на чемпионате мира.

    Три сильные стороны? Сложно сказать, какие-то конкретные не могу назвать. Хорошая готовность и поддержка болельщиков.

    – Система подведения физической готовности от первого к третьему матчу, как на чемпионате мира, поменялась?

    – Небольшая разница. Мы знаем, что все соперники очень сложные. Не знаю, у кого выше уровень. Понимаем, что у бельгийцев уровень повыше, чем у остальных, но и Финляндия с Данией очень сильные сборные. Надо готовиться ко всем трем матчам.

    – За твоими выступлениями следят в Бразилии? Ты в курсе, что можешь стать первым бразильцем, который выиграет Евро?

    – Я не знаю, первый ли я или нет. Вроде был Маркос Сенна (бразилец, выигравший Евро-2008 в составе сборной Испании – прим. «Бомбардира»). Для меня важно играть за сборную Россию. В Бразилии следят и смотрят за матчами крупных турниров.

    Моя семья будет следить за Евро особенно внимательно. Было бы здорово выиграть Евро. Счастлив, что у меня есть возможность выступать на таком турнире и играть за сборную России.

    • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
    • 12 июня Россия сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8228

      NewLife 1 час назад

      Помнится, была детская песенка: хорошо бы, хорошо бы нам кита поймать большого. Предлагаю Магомету Фернадесу разучить и спеть с зюбой дуэтом.

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      Рейтинг: +2560

      Алехсбургер. 3 часа назад

      Мага,мы с тобой!))

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