Сафонов – о матче с Бельгией: «Никто не ждeт легкой игры, даже если Де Брюйне не будет»

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матчей Сафонов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией.

«Все довольны победой над Болгарией, но понимают, что не всe получалось. Не всe прошло гладко. Это последняя репетиция перед официальными матчами, но довольны, что выиграли. Лeгкость придeт, нагрузка сбавляется. Самочувствие будет улучшаться.

Различия между клубом и сборной? Есть в начале атак и так далее. Надо привыкать немного, но надо просто делать работу, которую тебе дают. На вопрос про форму сборной Украины отвечать не хочу.

Никто не ждeт с Бельгией лeгкого матча, даже если Де Брюйне не будет. Возможно, чуть легче и будет, но все понимают, что нас ждeт», – сказал Сафонов.