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    Сафонов – о матче с Бельгией: «Никто не ждeт легкой игры, даже если Де Брюйне не будет»

    Вратарь «Краснодара» и сборной России Матчей Сафонов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией.

    «Все довольны победой над Болгарией, но понимают, что не всe получалось. Не всe прошло гладко. Это последняя репетиция перед официальными матчами, но довольны, что выиграли. Лeгкость придeт, нагрузка сбавляется. Самочувствие будет улучшаться.

    Различия между клубом и сборной? Есть в начале атак и так далее. Надо привыкать немного, но надо просто делать работу, которую тебе дают. На вопрос про форму сборной Украины отвечать не хочу.

    Никто не ждeт с Бельгией лeгкого матча, даже если Де Брюйне не будет. Возможно, чуть легче и будет, но все понимают, что нас ждeт», – сказал Сафонов.

    • Евро-2020 стартует 11 июня.
    • Россия сыграет с Бельгией 12 июня в Санкт-Петербурге.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11

      zabo23 27 минут назад

      Как ваши ставки мужики?Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
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      Рейтинг: +175

      пега 1 час назад

      Матвей ты на лавке будешь, тебе буде легко.

      0
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      Рейтинг: +8647

      Вомбат 3 часа назад

      Вся надежда только на то, что бельгийцы ждут легкой игры. Если с их стороны игра будет ну очень легкая, а с нашей максимально тяжелая, то шанс на ничью появится. Но так будет вряд ли.

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      Рейтинг: +4587

      Fusballer 4 часа назад

      Даже если бельгийцы дублирующим составом выйдут.

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      Рейтинг: +973

      Хейтер Аларм > Fusballer 4 часа назад

      Как в хоккее Канадцы))

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