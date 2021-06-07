Sport Witness: ЦСКА запросил информацию по Палинье. «Спортинг» хочет за него 30 миллионов

ЦСКА вновь проявляет интерес к опорнику «Спортинга» и сборной Португалии Жоао Палинье.
По информации Sport Witness со ссылкой на Correio da Manha, московский клуб сделал запрос о трансферной стоимость 25-летнего полузащитника. «Спортинг» хочет выручить за футболиста 30 миллионов евро.
Информацию о стоимости Палиньи также получили «Эвертон», «Лестер» и «Вулверхэмптон», который лидирует в борьбе за хавбека.
- ЦСКА пытался подписать Палинью летом 2020 года.
- Его контракт со «Спортингом» рассчитан до июня 2025 года.
- Палинья провел 32 матча в минувшем сезоне чемпионата Португалии, забил один гол.
Источник: Sport Witness
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