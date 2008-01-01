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    Sport Witness: ЦСКА запросил информацию по Палинье. «Спортинг» хочет за него 30 миллионов

    ЦСКА вновь проявляет интерес к опорнику «Спортинга» и сборной Португалии Жоао Палинье.

    По информации Sport Witness со ссылкой на Correio da Manha, московский клуб сделал запрос о трансферной стоимость 25-летнего полузащитника. «Спортинг» хочет выручить за футболиста 30 миллионов евро.

    Информацию о стоимости Палиньи также получили «Эвертон», «Лестер» и «Вулверхэмптон», который лидирует в борьбе за хавбека.

    • ЦСКА пытался подписать Палинью летом 2020 года.
    • Его контракт со «Спортингом» рассчитан до июня 2025 года.
    • Палинья провел 32 матча в минувшем сезоне чемпионата Португалии, забил один гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport Witness

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18096

      vladimir-7 20 минут назад

      Желающие купить Палинью получили информацию о стоимости игрока
      и все успокоились.

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      Рейтинг: +175

      пега 1 час назад

      цена высока для ЦСКА и конкуренты куда привлекательнее, для игрока.

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      Рейтинг: +11

      zabo23 2 часа назад

      Как ваши ставки мужики?Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
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      Рейтинг: +14300

      JTherry 2 часа назад

      только Палинья об этом не знает...) да и за 30 лимонов кишка тонка купить...

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      Рейтинг: +13073

      Garrincha58 4 часа назад

      своих Палиньев не могут воспитать хреновы функционеры

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      Рейтинг: +22679

      Боцман59rus 4 часа назад

      Молодцы Португальци, без нефти и газа делают деньги, в европе марку держат

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