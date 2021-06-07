Sport Witness: ЦСКА запросил информацию по Палинье. «Спортинг» хочет за него 30 миллионов

ЦСКА вновь проявляет интерес к опорнику «Спортинга» и сборной Португалии Жоао Палинье.

По информации Sport Witness со ссылкой на Correio da Manha, московский клуб сделал запрос о трансферной стоимость 25-летнего полузащитника. «Спортинг» хочет выручить за футболиста 30 миллионов евро.

Информацию о стоимости Палиньи также получили «Эвертон», «Лестер» и «Вулверхэмптон», который лидирует в борьбе за хавбека.