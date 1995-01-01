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    De Telegraaf: Вейналдум будет зарабатывать в «ПСЖ» 10 миллионов в год

    Стал известен размер зарплаты бывшего полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума после перехода в «ПСЖ».

    По информации De Telegraaf, парижский клуб готов платить 30-летнему игроку 10 миллионов евро в год.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагала голландцу оклад в два раза меньше.

    • Вейналдум – свободный агент.
    • За «Ливерпуль» он выступал с 2016 года.
    • Хавбек провел 237 матчей, забил 22 гола и сделал 16 ассистов.

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    Источник: De Telegraaf

    Крупнейшая ежедневная общенациональная газета Нидерландов с тиражом 750 тысяч экземпляров. Основана в 1893 году. Продается в большинстве стран мира.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +975

      mig28 6 часов назад

      Ну если действительно в 2 раза меньше, то правильно сделал..и любой бы так выбрал.
      В 30 лет футболист думает о наилучшей выгоде куда чаще, чем в 20-25.
      Удачи ему!))

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