De Telegraaf: Вейналдум будет зарабатывать в «ПСЖ» 10 миллионов в год

Стал известен размер зарплаты бывшего полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума после перехода в «ПСЖ».

По информации De Telegraaf, парижский клуб готов платить 30-летнему игроку 10 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагала голландцу оклад в два раза меньше.