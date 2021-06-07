De Telegraaf: Вейналдум будет зарабатывать в «ПСЖ» 10 миллионов в год

Стал известен размер зарплаты бывшего полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума после перехода в «ПСЖ».
По информации De Telegraaf, парижский клуб готов платить 30-летнему игроку 10 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагала голландцу оклад в два раза меньше.
- Вейналдум – свободный агент.
- За «Ливерпуль» он выступал с 2016 года.
- Хавбек провел 237 матчей, забил 22 гола и сделал 16 ассистов.
Источник: De Telegraaf
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