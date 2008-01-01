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    УЕФА – о форме сборной Украины на Евро: «Она утверждена в соответствии с применимыми правилами»

    В УЕФА дали понять, что форма сборной Украины, созданная для участия в Евро-2020, не будет запрещена.

    «Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки», – сообщили в организации.

    • На футболке украинцев контур границ страны с Крымом, который с 2014 года входит в состав России.
    • Также на форме есть надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые считаются политическими, что запрещено УЕФА.
    • Соперники команды Андрея Шевченко на Евро-2020 – Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии34
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      Рейтинг: +13073

      Garrincha58 4 часа назад

      да нас...ть на этих жидов пусть хоть со свастикой играют меньше обращать на них внимание

      0
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      Рейтинг: +14

      гор ген 4 часа назад

      Уважаемые рюсские живитете спокойно и дайте другим пожить там где вы вечно скандалы обиды ну не крассная вы машина думайте о себе Украина Беларусь без вас отлично справиться

      2
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      Рейтинг: +2914

      Oldtrafford83 > гор ген 1 час назад

      Да вас никто и не трогает,а твой коммент как раз вызывает провокацию!!!

      0
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      Рейтинг: +5605

      Томик > гор ген 21 минуту назад

      Ты там определись, клоун, за кого отвечаешь, за всю Украину или всю Белоруссию. Не лезь куда не просят.

      1
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      Рейтинг: +4641

      Дядя Серёжа 5 часов назад

      Они футболками точно меняться не будут, как отдать Крым в чужие руки?

      2
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      Рейтинг: +18096

      vladimir-7 5 часов назад

      А чего Украина мелочится-то, на футболке нарисовали бы глобус и хохла, обнимающего его и написали бы: весь "земной шарик" наш, украинский.

      2
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      Рейтинг: +6913

      Alekxei Z. 6 часов назад

      Ну может теперь дебилы-патриоты угомонятся.
      Дятлы , смотрите лучше футбол.
      Вас как марионеток ( или гондоны) используют.
      Все житейские проблемы , то есть безработица , рост цен , маленькие зп и пенсии вовсе не от того какую майку наденет сборная Украины.
      Причины надо искать не в Европе и Америке , а гораздо ближе.
      Если ума не хватает , то смотрите тупо футбол и радуйтесь красивой игре !!!

      2
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      Рейтинг: +2914

      Oldtrafford83 > Alekxei Z. 1 час назад

      И тебе того же желаю, но судя по твоим последним комментам,легко тебе не живётся))

      0
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      Рейтинг: +5250

      Добрый Бобер 8 часов назад

      Правильно. Так и надо. Пока мы определяем для себя чей Крым, чей нагорный Карабах, кто империя зла Америка, Россия или Китай, чья религия круче... Пока мы задумываемся над этим, мы не задумываемся над причинами роста цен на продукты, на то, что весь мир в рабстве у капитализма, над тем, что властям (любой страны) плевать на простых смертных. "Разделяй и властвуй". Вот нас разделили и властвуют.

      7
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      Рейтинг: +40

      LiveChelsea > Добрый Бобер 8 часов назад

      А мы разве можем "определять для себя чей Крым, а чей Карабах"? Во всех международно признанных документах чётко указано: Крым - Украина, Карабах - Азербайджан. Всё остальное - пустая болтовня.

      5
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      Рейтинг: +5746

      Cleaner > LiveChelsea 6 часов назад

      Вот то, что Вы написали и есть ПУСТАЯ БОЛТОВНЯ.(

      5
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      ...
      Рейтинг: +18096

      vladimir-7 > LiveChelsea 6 часов назад

      Смотря какого года международный документ смотреть.

      4
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      Рейтинг: +40

      LiveChelsea > Cleaner 1 час назад

      Угу. Законные документы и утверждения - пустая болтовня ))

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      Рейтинг: +40

      LiveChelsea > vladimir-7 1 час назад

      Любого года международные документы посмотрите ;)

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      Рейтинг: +18096

      vladimir-7 > LiveChelsea 1 час назад

      Пустомеля.

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      Рейтинг: +18096

      vladimir-7 > LiveChelsea 57 минут назад

      Крымчане сами решили, что Крым и его жители —
      РОССИЯ!!! И ТОЧКА, обжалованию не подлежит!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      LiveChelsea > vladimir-7 23 минуты назад

      Я рад за Крымчан. Как только "их решение" будет принято на международном уровне, соответственно весь Мир признает Крым территорией РФ, тогда и поговорим, пустомеля ;)

      0
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      Рейтинг: +5605

      Томик > LiveChelsea 22 минуты назад

      Вы с ума сошли? Крым в настоящий момент - часть России, а что там где у пиндосов и мелкобританцев написано - плевать.

      0
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      Рейтинг: +5746

      Cleaner > LiveChelsea 10 минут назад

      Нас Рать! На мнение всего мира.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      LiveChelsea > Томик 7 минут назад

      Я не против Крыма в составе РФ, лишь люди были довольны. Но есть законы, несоблюдение которых влечёт тяжкие последствия...

      0
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      Рейтинг: +1667

      acor94 8 часов назад

      Фото хоть покажите, интересно!

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      Рейтинг: +5250

      Добрый Бобер > acor94 8 часов назад

      https://bombardir.ru/news/628775-Ukraina-sygraet-na-Evro-2020-v-forme-s-konturom-granic-strany-Tuda-popal-Krym

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1814

      Вот оно чё Михалыч 8 часов назад

      Слава Украине ! Украине слава !

      3
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    • ...
      Рейтинг: +71

      Solist345345 8 часов назад

      Чем меньше было бы реакции на эту х#йню, тем более незамеченной она бы прошла.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8474

      alp 9 часов назад

      вот уроды... но, тогда, не будет запрещено, если на нашей футболке будет вышито "Крым наш!"

      2
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      Рейтинг: +121

      mirspirs25 > alp 9 часов назад

      Дадада. Еще напишите за вдв. На берлин. Можем повторить. Обама чмо. Аляска - это россия.

      Кто-то глубо обосрался - ну никак нельзя пройти мимо, нужно самим обгадиться еще больше, переплюнуть. Лучше бы такая соревновательная искра была по поводу занимаемого в рейтинге сборных места, так нет, только в рейтинге тупизны руки чешутся вернуться на олимп

      5
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      Рейтинг: +5746

      Cleaner > alp 2 часа назад

      Я за КРЫМ НАШ на футболках сборной России. Но УЕФА скажет, что политику нельзя в футбол привносить...(

      1
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      Рейтинг: +5746

      Cleaner > mirspirs25 2 часа назад

      А мы что захотим, то и напишем. Это Украине нужно на все разрешение за океаном у хозяев спрашивать...

      0
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      Рейтинг: +5605

      Томик > alp 24 минуты назад

      Да насрать на них. Пусть пишут и рисуют что хотят. Было бы лучше, если бы совсем внимание не обращать. Они бы спрашивали, а мы бы отвечали:"Что?" или "Где?". Ещё вариант: "Кто тут?" Большего это форма провокационная недостойна.

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