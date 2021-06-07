УЕФА – о форме сборной Украины на Евро: «Она утверждена в соответствии с применимыми правилами»

В УЕФА дали понять, что форма сборной Украины, созданная для участия в Евро-2020, не будет запрещена.

«Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки», – сообщили в организации.