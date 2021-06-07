УЕФА – о форме сборной Украины на Евро: «Она утверждена в соответствии с применимыми правилами»

В УЕФА дали понять, что форма сборной Украины, созданная для участия в Евро-2020, не будет запрещена.
«Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки», – сообщили в организации.
- На футболке украинцев контур границ страны с Крымом, который с 2014 года входит в состав России.
- Также на форме есть надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые считаются политическими, что запрещено УЕФА.
- Соперники команды Андрея Шевченко на Евро-2020 – Нидерланды, Австрия и Северная Македония.
Источник: «Спорт-Экспресс»