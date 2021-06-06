Саутгейт: «Не думаю, что Кейн сыграет с Румынией»

Английские клубы хороши. А вот нормальной сборной у Англии нет уже давно. Выход из группы для них будет таким же счастьем, как и для Российской команды.
Сборная Англии не планирует задействовать в товарищеском матче против Румынии форварда Гарри Кейна. Об этом сказал главный тренер Гарет Саутгейт.
«Кейн следует индивидуальной программе. У нас есть три или четыре игрока, которые в разные дни могут пропустить элементы тренировки, но никаких опасений нет.
Не думаю, что мы будем выпускать Кейна с Румынией. План состоит в том, чтобы не вовлекать его в игру, так как это позволит ему сделать необходимую работу в тренажерном зале», – сказал Саутгейт.
- Встреча против Румынии на лондонском «Уэмбли» начнется в 19:00 по Москве.
- На групповом этапе Евро-2020 команда сыграет с Чехией, Хорватией и Шотландией.
- Кейн – самый дорогой английский футболист (120 миллионов евро).
Кейн: «Если я закончу карьеру без трофея со сборной Англии, это будет провал»