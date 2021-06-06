Саутгейт: «Не думаю, что Кейн сыграет с Румынией»

Сборная Англии не планирует задействовать в товарищеском матче против Румынии форварда Гарри Кейна. Об этом сказал главный тренер Гарет Саутгейт.

«Кейн следует индивидуальной программе. У нас есть три или четыре игрока, которые в разные дни могут пропустить элементы тренировки, но никаких опасений нет.

Не думаю, что мы будем выпускать Кейна с Румынией. План состоит в том, чтобы не вовлекать его в игру, так как это позволит ему сделать необходимую работу в тренажерном зале», – сказал Саутгейт.

Встреча против Румынии на лондонском «Уэмбли» начнется в 19:00 по Москве.

На групповом этапе Евро-2020 команда сыграет с Чехией, Хорватией и Шотландией.

Кейн – самый дорогой английский футболист (120 миллионов евро).

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