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    Саутгейт: «Не думаю, что Кейн сыграет с Румынией»

    Сборная Англии не планирует задействовать в товарищеском матче против Румынии форварда Гарри Кейна. Об этом сказал главный тренер Гарет Саутгейт.

    «Кейн следует индивидуальной программе. У нас есть три или четыре игрока, которые в разные дни могут пропустить элементы тренировки, но никаких опасений нет.

    Не думаю, что мы будем выпускать Кейна с Румынией. План состоит в том, чтобы не вовлекать его в игру, так как это позволит ему сделать необходимую работу в тренажерном зале», – сказал Саутгейт.

    • Встреча против Румынии на лондонском «Уэмбли» начнется в 19:00 по Москве.
    • На групповом этапе Евро-2020 команда сыграет с Чехией, Хорватией и Шотландией.
    • Кейн – самый дорогой английский футболист (120 миллионов евро).

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    Источник: The Sun

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    06.06.2021 12:10
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5745

      Cleaner 6 июня, 17:32

      Английские клубы хороши. А вот нормальной сборной у Англии нет уже давно. Выход из группы для них будет таким же счастьем, как и для Российской команды.

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      Рейтинг: +86133

      zigbert 6 июня, 16:03

      Трудная группа у англичан. Хорватия и Чехия сильные соперники а шотландцы традиционно неудобный соперник.

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