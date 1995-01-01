Кейн: «Если я закончу карьеру без трофея со сборной Англии, это будет провал»

Капитан сборной Англии Гарри Кейн рассказал о своем отношении к тому, что национальная команда на протяжении 55 лет остается без трофеев.

«Если я закончу карьеру без трофея со сборной Англии, это будет провал. Я знаю, что мы продолжаем развиваться, у нас еще есть над чем работать. Но, думаю, мы способны добиться цели», – сказал Кейн.