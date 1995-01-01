Кейн: «Если я закончу карьеру без трофея со сборной Англии, это будет провал»

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    Источник: Evening Standard

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +122

      tarasofka 30 секунд назад

      так запилите какой-нить кубок великобритании, если его ещё нет. обыграйте шотландии и ирландии всякие - и вот он трофей. даже драный спартак организовал копа дел соль и кубок матч премьер и занёс чемоданы для победы, чтобы болельщики не визжали.

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