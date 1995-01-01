Кейн: «Если я закончу карьеру без трофея со сборной Англии, это будет провал»

так запилите какой-нить кубок великобритании, если его ещё нет. обыграйте шотландии и ирландии всякие - и вот он трофей. даже драный спартак организовал копа дел соль и кубок матч премьер и занёс чемоданы для победы, чтобы болельщики не визжали.
Капитан сборной Англии Гарри Кейн рассказал о своем отношении к тому, что национальная команда на протяжении 55 лет остается без трофеев.
«Если я закончу карьеру без трофея со сборной Англии, это будет провал. Я знаю, что мы продолжаем развиваться, у нас еще есть над чем работать. Но, думаю, мы способны добиться цели», – сказал Кейн.
- Сборная Англии становилась чемпионом мира в 1966 году.
- На групповом этапе Евро-2020 команда сыграет с Чехией, Хорватией и Шотландией.