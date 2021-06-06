Хави: «Готов возглавить «Барселону»

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави выразил готовность возглавить «Барселону». При этом он ей уже отказывал.
«Сейчас чувствую себя более подготовленным к работе в «Барселоне», чем раньше. Я готов, но нужно уважать Рональда Кумана – легенду клуба, у которого есть контракт», – сказал Хави.
- Хави – воспитанник «Барсы», за основную команду он выступал с 1998 по 2015 год.
- В 2019 году он завершил карьеру и с тех пор возглавляет «Аль-Садд».
- Куман в 1-м сезоне как тренер «Барселоны» взял Кубок Испании.
Источник: La Vanguardia