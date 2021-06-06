Хави: «Готов возглавить «Барселону»

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави выразил готовность возглавить «Барселону». При этом он ей уже отказывал.

«Сейчас чувствую себя более подготовленным к работе в «Барселоне», чем раньше. Я готов, но нужно уважать Рональда Кумана – легенду клуба, у которого есть контракт», – сказал Хави.