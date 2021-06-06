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    Хави: «Готов возглавить «Барселону»

    Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави выразил готовность возглавить «Барселону». При этом он ей уже отказывал.

    «Сейчас чувствую себя более подготовленным к работе в «Барселоне», чем раньше. Я готов, но нужно уважать Рональда Кумана – легенду клуба, у которого есть контракт», – сказал Хави.

    • Хави – воспитанник «Барсы», за основную команду он выступал с 1998 по 2015 год.
    • В 2019 году он завершил карьеру и с тех пор возглавляет «Аль-Садд».
    • Куман в 1-м сезоне как тренер «Барселоны» взял Кубок Испании.

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    Источник: La Vanguardia

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    06.06.2021 10:32
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1037

      Радио1000шумеров 6 июня, 13:10

      Хави, заметь, у тебя уже нет Хави, а есть Лангле и Брейтуэйт)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5745

      Cleaner 6 июня, 12:30

      Таких желающих много наберется...)

      0
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