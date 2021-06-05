Хави: «Я уже дважды отказывал «Барселоне»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави прокомментировал возможность возвращения в «Барселону».
«Сейчас у клуба есть тренер, и это Куман. Его надо уважать. Я не спешу становиться тренером «Барсы». Когда придет время, мы оценим ситуацию и примем решение.
Несколько лет назад все шло к назначению, но момент был неправильным. К счастью или к сожалению, но я уже дважды отказывал «Барселоне». Это связано с различными обстоятельствами», – сказал 41-летний испанец.
- Хави – воспитанник «Барсы», за основную команду он выступал с 1998 по 2015 год.
- В 2019 году он завершил карьеру и с тех пор возглавляет «Аль-Садд».
Источник: Mundo Deportivo