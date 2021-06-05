Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    Хави: «Я уже дважды отказывал «Барселоне»

    Главный тренер «Аль-Садда» Хави прокомментировал возможность возвращения в «Барселону».

    «Сейчас у клуба есть тренер, и это Куман. Его надо уважать. Я не спешу становиться тренером «Барсы». Когда придет время, мы оценим ситуацию и примем решение.

    Несколько лет назад все шло к назначению, но момент был неправильным. К счастью или к сожалению, но я уже дважды отказывал «Барселоне». Это связано с различными обстоятельствами», – сказал 41-летний испанец.

    • Хави – воспитанник «Барсы», за основную команду он выступал с 1998 по 2015 год.
    • В 2019 году он завершил карьеру и с тех пор возглавляет «Аль-Садд».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:57
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1302

      Marley Bob 57 минут назад

      Все правильно.надо поднабраться опыта,это во первых,во вторых,приходить в нынешнюю Барсу,с ее многочисленными проблемами,это очень большой риск абсолютно для любого тренера..но увидеть Хави в Барселоне,конечно,хотелось бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47547

      portero 1 час назад

      Похоже пока Месси не уйдёт, Хави не придёт....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Лфшт 2 часа назад

      Вот это Легенда. Он был игроком и делал всё, ради клуба и сборной. Стал и тоже это делает. Вот кто легенда, а не Заболотный - легенда дубов и пеньков.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -914

      СуперПАВ9 > Лфшт 2 часа назад

      Не трогай Заболотного

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86074
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru