«Локомотив» подписал контракт с защитником «Ахмата» Ненаховым на три года

Защитник «Ахмата» Максим Ненахов перешел в «Локомотив», сообщает пресс-служба столичного клуба.

Контракт с 22-летним защитником рассчитан на три года.

«Я рад стать частью «Локомотива». Для меня переход в клуб с большими амбициями – новый вызов в карьере. Значительную роль сыграло то, что команда будет играть в еврокубках.

Благодарю свой предыдущий клуб «Ахмат», у меня остались только тeплые воспоминания. Сейчас все мысли связаны с новой командой, очень жду начала тренировочных сборов.

Надеюсь, вместе с командой добьeмся больших побед», – сказал Ненахов.