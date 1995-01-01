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    «Локомотив» подписал контракт с защитником «Ахмата» Ненаховым на три года

    Защитник «Ахмата» Максим Ненахов перешел в «Локомотив», сообщает пресс-служба столичного клуба.

    Контракт с 22-летним защитником рассчитан на три года.

    «Я рад стать частью «Локомотива». Для меня переход в клуб с большими амбициями – новый вызов в карьере. Значительную роль сыграло то, что команда будет играть в еврокубках.

    Благодарю свой предыдущий клуб «Ахмат», у меня остались только тeплые воспоминания. Сейчас все мысли связаны с новой командой, очень жду начала тренировочных сборов.

    Надеюсь, вместе с командой добьeмся больших побед», – сказал Ненахов.

    • В прошедшем сезоне Ненахов провел за «Ахмат» 31 матч и сделал 3 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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