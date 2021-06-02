«Эвертон» рассматривает Нуну на пост главного тренера

«Эвертон» ищет главного тренера после ухода в мадридский «Реал» Карло Анчелотти. Вскоре ливерпульцы проведут переговоры с Нуну, в мае покинувшим «Вулверхэмптон».
Владельцу «Эвертона» Фархаду Мошири нравилось, как «Вулверхэмптон» развивался при Нуну, поэтому он и видит португальца претендентом в свой клуб.
- Также «Эвертон» рассматривает Дэвида Мойеса, Стивена Джеррарда.
- Нуну на этой неделе провел переговоры с «Кристал Пэлас».
- Нуну в качестве игрока выступал в России за «Динамо».
Источник: Sky Sports