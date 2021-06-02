Mundo Deportivo: Агуэро будет получать в «Барселоне» почти в четыре раза меньше, чем в «Манчестер Сити»

Стала известна зарплата нападающего Серхио Агуэро в «Барселоне».

По информации Mundo Deportivo, 33-летний аргентинец будет зарабатывать 6 миллионов евро в год до уплаты налогов по двухлетнему контракту с «Барсой».

В «Манчестер Сити» Агуэро получал почти в четыре раза больше – 23 миллиона евро в год.