Mundo Deportivo: Агуэро будет получать в «Барселоне» почти в четыре раза меньше, чем в «Манчестер Сити»

Стала известна зарплата нападающего Серхио Агуэро в «Барселоне».
По информации Mundo Deportivo, 33-летний аргентинец будет зарабатывать 6 миллионов евро в год до уплаты налогов по двухлетнему контракту с «Барсой».
В «Манчестер Сити» Агуэро получал почти в четыре раза больше – 23 миллиона евро в год.
- Агуэро перешел в «Барсу» на правах свободного агента.
- Перед уходом из «Манчестер Сити» он подарил часы сотрудникам клуба и разыграл среди них внедорожник.
- В составе «Сити» форвард за 10 сезонов забил 260 голов и сделал 73 ассиста в 390 матчах.
Источник: Mundo Deportivo