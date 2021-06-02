Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Mundo Deportivo: Агуэро будет получать в «Барселоне» почти в четыре раза меньше, чем в «Манчестер Сити»

    Стала известна зарплата нападающего Серхио Агуэро в «Барселоне».

    По информации Mundo Deportivo, 33-летний аргентинец будет зарабатывать 6 миллионов евро в год до уплаты налогов по двухлетнему контракту с «Барсой».

    В «Манчестер Сити» Агуэро получал почти в четыре раза больше – 23 миллиона евро в год.

    • Агуэро перешел в «Барсу» на правах свободного агента.
    • Перед уходом из «Манчестер Сити» он подарил часы сотрудникам клуба и разыграл среди них внедорожник.
    • В составе «Сити» форвард за 10 сезонов забил 260 голов и сделал 73 ассиста в 390 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:24
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12774

      KLIM777 11 минут назад

      и забивать тоже в 4 раза меньше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +363

      Лфшт 24 минуты назад

      Явно не за баблом пошел. Я думаю он уже себе на всё заработал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11076

      paracetamol 1 час назад

      Зачем соглашался?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3662

      AtticusFinch 1 час назад

      И играть во столько же раз меньше)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10892

      DeStar 1 час назад

      ну он прямо очень много получал в сити. так что не мудрео. Если условный неймар в барсу вернется там тоже будет раза в 2 меньше зп. Так что тут не барса жмоты, а сити щедрый очень. Плюс понятно же что он получил за подписной бонус лямов 5-10 еще сразу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12197

      Cules2013 > DeStar 9 минут назад

      про бонус не ясно. сомневаюсь, что он был, ибо тогда нет смысла в экономии, если одной рукой берёшь, а второй - отдаёшь. у Барсы сейчас каждая копейка на счету, Лапорта там как араб торгуется в любой ситуации, лишь бы долг сократить.
      а в Сити он получал соразмерно своему вкладу в успехи клуба - он живая легенда горожан. Последний сезон не перечёркивает всех его рекордов в прошлые годы, и очевидно же, что контракт был подписан давно, когда Кун рвал и метал.
      Вот кто щедрый, так это Бартомеу, который раздувал контракты игроков, пытаясь просто купить их лояльность, ибо внутри клуба уже давно все знали, какое он чмо и не уважали его, а он всё старался купить лояльность хоть кого-то и удержать власть. его выгнать просто не получалось. Я понимаю за что Куну 23 млн, а за что 10 млн Серхи Роберто или 12 Дембеле?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85977
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru