Агуэро перед уходом из «Манчестер Сити» подарил часы сотрудникам клуба и разыграл среди них внедорожник

Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро сделал подарки персоналу «Манчестер Сити», за который он выступал с 2011 года.

По информации The Athletic, более 60 сотрудников клуба получили от аргентинца часы Hublot или Tag Heuer стоимостью не менее 1 тысячи фунтов.

Также футболист разыграл свой внедорожник Range Rover Evoque. Победителем устроенной лотереи стал специалист по экипировке.