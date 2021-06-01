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    Агуэро перед уходом из «Манчестер Сити» подарил часы сотрудникам клуба и разыграл среди них внедорожник

    Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро сделал подарки персоналу «Манчестер Сити», за который он выступал с 2011 года.

    По информации The Athletic, более 60 сотрудников клуба получили от аргентинца часы Hublot или Tag Heuer стоимостью не менее 1 тысячи фунтов.

    Также футболист разыграл свой внедорожник Range Rover Evoque. Победителем устроенной лотереи стал специалист по экипировке.

    • Агуэро перешел в «Барсу» на правах свободного агента.
    • В составе «Сити» форвард за 10 сезонов забил 260 голов и сделал 73 ассиста в 390 матчах.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +14195

      JTherry 30 минут назад

      так поступают настоящие миллиардеры...)) 200 тысяч фунтов на презенты...

      0
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      Рейтинг: +19407

      slavutiq70 43 минуты назад

      Что сказать , достойно ушёл,,,,

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4443

      Fusballer 51 минуту назад

      Молодец! А легендарный игрок из Сочи что сделал?
      А если без подколов и прочих шутеек, то вспоминается, как Киану Ривз подарил мотоциклы членам съёмочной команды.

      1
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      Рейтинг: +5217

      Добрый Бобер 57 минут назад

      Достойно.

      2
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      Рейтинг: +6040

      серега кашин 1 час назад

      благородно

      1
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      Рейтинг: +1576

      VGreen 1 час назад

      красава!

      3
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      Рейтинг: +2778

      FENIX-SL 1 час назад

      прикольный мужик
      правда я думал что в барсе он раньше окажется

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