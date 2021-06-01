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  • Агуэро перед уходом из «Манчестер Сити» подарил часы сотрудникам клуба и разыграл среди них внедорожник

Агуэро перед уходом из «Манчестер Сити» подарил часы сотрудникам клуба и разыграл среди них внедорожник

1 июня 2021, 16:58
16

Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро сделал подарки персоналу «Манчестер Сити», за который он выступал с 2011 года.

По информации The Athletic, более 60 сотрудников клуба получили от аргентинца часы Hublot или Tag Heuer стоимостью не менее 1 тысячи фунтов.

Также футболист разыграл свой внедорожник Range Rover Evoque. Победителем устроенной лотереи стал специалист по экипировке.

  • Агуэро перешел в «Барсу» на правах свободного агента.
  • В составе «Сити» форвард за 10 сезонов забил 260 голов и сделал 73 ассиста в 390 матчах.

Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Барселона Агуэро Серхио
Комментарии (16)
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VGreen
1622557352
красава!
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серега кашин
1622557463
благородно
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Добрый Бобер
1622557725
Достойно.
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Fusballer
1622558121
Молодец! А легендарный игрок из Сочи что сделал? А если без подколов и прочих шутеек, то вспоминается, как Киану Ривз подарил мотоциклы членам съёмочной команды.
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slavа0508
1622558542
Что сказать , достойно ушёл,,,,
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JTherry
1622559373
так поступают настоящие миллиардеры...)) 200 тысяч фунтов на презенты...
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777+
1622561585
Тихо, скромно, достойно, красиво попрощался!!!! Именно таких люди называют - ЛЕГЕНДАМИ!!! Таким ставят памятники и заносят навечно в залы славы!!! ФУТБОЛИСТ!!! МАСТЕРЮГА!!! ЧЕЛОВЕЧЕЩЕ!!!
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Hektor 84
1622562137
Настоящая легенда!!!
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Oldtrafford83
1622563788
Кум молодец!!!
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порт
1622568604
Дзюба перед уходом от КБ, почистил карманы у Быстрова.
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