Агуэро перед уходом из «Манчестер Сити» подарил часы сотрудникам клуба и разыграл среди них внедорожник

Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро сделал подарки персоналу «Манчестер Сити», за который он выступал с 2011 года.
По информации The Athletic, более 60 сотрудников клуба получили от аргентинца часы Hublot или Tag Heuer стоимостью не менее 1 тысячи фунтов.
Также футболист разыграл свой внедорожник Range Rover Evoque. Победителем устроенной лотереи стал специалист по экипировке.
- Агуэро перешел в «Барсу» на правах свободного агента.
- В составе «Сити» форвард за 10 сезонов забил 260 голов и сделал 73 ассиста в 390 матчах.
Источник: The Athletic