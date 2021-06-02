«СЭ»: «Вольфсбург» хочет купить Ларссона у «Спартака» за 10 миллионов

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может перейти в «Вольфсбург».

По информации «Спорт-Экспресса», немецкий клуб уже вышел на агентов 23-летнего шведа. Ларссон готов переехать в Бундеслигу, но обсудит переход только после Евро-2020.

«Вольфсбург» готов заплатить за нападающего 10 миллионов евро. «Спартак» рассмотрит предложения по Ларссону также после окончания чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не продаст Ларссона меньше, чем за 15 миллионов евро.