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  • «СЭ»: «Вольфсбург» хочет купить Ларссона у «Спартака» за 10 миллионов

«СЭ»: «Вольфсбург» хочет купить Ларссона у «Спартака» за 10 миллионов

2 июня 2021, 15:58
34

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может перейти в «Вольфсбург».

По информации «Спорт-Экспресса», немецкий клуб уже вышел на агентов 23-летнего шведа. Ларссон готов переехать в Бундеслигу, но обсудит переход только после Евро-2020.

«Вольфсбург» готов заплатить за нападающего 10 миллионов евро. «Спартак» рассмотрит предложения по Ларссону также после окончания чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не продаст Ларссона меньше, чем за 15 миллионов евро.

  • В этом сезоне Ларссон провел за «Спартак» 30 матчей, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Вольфсбург Спартак Ларссон Джордан
Комментарии (34)
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rash1959
1622640068
..лупу им за десятку!!! Таких больше хер найдешь за такие деньги, либо кота в мешке купить.
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slavа0508
1622641251
15 не меньше ,,,сейчас ещё на ЧЕ засветится и в ЛЧ (если не будет ленится а он не будет , будет рвать когти что бы и в сборной закрепиться и в Европе засветиться,,,,
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Romio-xxx
1622642373
Ларсон,Крал...Сейчас в 100 летие клуба распродадут ведущих,топовых игроков(по меркам нашего чемпионата)+непонятно какой новый тренер Витория...Чую ни чем хорошим здесь не пахнет.
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JTherry
1622643406
если контракт рассчитан до 2023 года, то вряд ли продадут, если только предложение будет выгодное - "завалить деньгами"...
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paracetamol
1622645007
Давай, распродавай накануне ЛЧ!
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алдан2014
1622645872
Дырку вам от бублика,а не Ларссона,волки позорные!!
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Старикан
1622645889
Ну не знаю каким надо быть идиотом, чтобы сейчас его продавать...
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серега кашин
1622649593
ну им за 10 ларсон точно не светит, минимум 15-17
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zigbert
1622660510
Не хотелось бы его отпускать сейчас. Это явное ослабление игры Спартака в атаке. А впереди новый сезон и квалификация ЛЧ.
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slavа0508
1622669248
Главное что бы сам Ларсон не захотел в Вольфсбург(насильно не стоит держать) уверен что появятся у него лучше предложения если постарается в на ЧЕ и в ЛЧ , а нам конечно нужен будет в этом сезоне,,,,
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