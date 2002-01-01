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    «СЭ»: «Вольфсбург» хочет купить Ларссона у «Спартака» за 10 миллионов

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может перейти в «Вольфсбург».

    По информации «Спорт-Экспресса», немецкий клуб уже вышел на агентов 23-летнего шведа. Ларссон готов переехать в Бундеслигу, но обсудит переход только после Евро-2020.

    «Вольфсбург» готов заплатить за нападающего 10 миллионов евро. «Спартак» рассмотрит предложения по Ларссону также после окончания чемпионата Европы.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» не продаст Ларссона меньше, чем за 15 миллионов евро.

    • В этом сезоне Ларссон провел за «Спартак» 30 матчей, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19430

      slavutiq70 4 минуты назад

      15 не меньше ,,,сейчас ещё на ЧЕ засветится и в ЛЧ (если не будет ленится а он не будет , будет рвать когти что бы и в сборной закрепиться и в Европе засветиться,,,,

      0
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      Рейтинг: +3244

      Бомбардиръ 10 минут назад

      Волки вышли на хрюшку...

      1
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      Рейтинг: +3762

      rash1959 24 минуты назад

      ..лупу им за десятку!!! Таких больше хер найдешь за такие деньги, либо кота в мешке купить.

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