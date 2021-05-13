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Aftonbladet: «Спартак» потребует за Ларссона почти 15 миллионов

13 мая 2021, 10:27
25

«Спартак» определился с ценой на нападающего Джордана Ларссона.

По информации Aftonbladet, клуб потребует за форварда не менее 150 миллионов шведских крон (14,73 млн евро).

«За ним следят клубы из европейских топ-лиг, но сейчас Джордан сосредоточен на концовке сезона. Он надеется попасть в Лигу чемпионов и сыграть на Евро», – сказал агент футболиста.

  • В текущем сезоне Ларссон провел за «Спартак» 29 матчей, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

Источник: Aftonbladet

Шведский таблоид, основанный в 1830 году. Аудитория в инстаграме – более 193 тысяч подписчиков, в твиттере - свыше 164 тысяч.

Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Джордан
Комментарии (25)
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slavа0508
1620891649
Если ещё Ларсон покинет клуб то это будет большой потерей , он был в этом сезоне палочкой выручалочкой когда даже игра совсем не шла забивал важные голы , а с учётом что Федун ставит главному тренеру задачу золото , и при том не обещая особых сумм на трансферы то потеря Ларсона это пипец а не борьба за чемпионство,,,да и оценил бы я его лямов 25 ,,,, просто такие цены сейчас в Европе за 15 не кого не найти нормального,,,,
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oyabun
1620891970
Как то дешево оценивают лучшего бомбардира Спартака, вам не кажется? Ценник надо выставить не меньше 25 млн., чтобы когда в очередной раз некому было забивать, могли хотя бы говорить "Зато смотрите сколько мы бабла за него выручили!"
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Kollljan
1620892610
Ну губищи так раскатывать не надо. Не стоит он таких бабок.
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Fusballer
1620892880
Что-то мало хотят.
Ответить
Untitled-1
1620893876
Лямов за 60 к папке в Барсу. Дешевле нет смысла продавать. На замену никого не купить приличного.
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NewLife
1620894274
По информации шведов Дортмунд запросил у Спартака цену Ларссона, так как подыскивает замену Холанду, с которым может расстаться летом. Еще и вездесущий Вест Хэм тоже интересуется. ИМХО Джордан стоит мин. 25 млн евро.
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Mr Green
1620896456
а забивать кто будет?
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Добрый Бобер
1620897519
Вот так вот... Практически одновременно "Спартаком" были совершены два трансфера: громкий, рекордный Тиля и wtf-трансфер Ларсона. Как же всё-таки непредсказуем футбол...
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Дедуктор
1620909476
Ларссон нужен Спартаку. Кроме забитых голов (и часто - решающих), Ларссон еще и носитель бойцовского характера. Чемпионского характера. В общем, Зарема, слухай сюда. Нельзя продавать Ларссена ни за какие коврижки. Тем более, за 15 мультов.
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zigbert
1620918900
Нет никакого смысла его сейчас продавать. Через год его стоимость будет в 2 раза больше.
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