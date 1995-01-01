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    Aftonbladet: «Спартак» потребует за Ларссона почти 15 миллионов

    «Спартак» определился с ценой на нападающего Джордана Ларссона.

    По информации Aftonbladet, клуб потребует за форварда не менее 150 миллионов шведских крон (14,73 млн евро).

    «За ним следят клубы из европейских топ-лиг, но сейчас Джордан сосредоточен на концовке сезона. Он надеется попасть в Лигу чемпионов и сыграть на Евро», – сказал агент футболиста.

    • В текущем сезоне Ларссон провел за «Спартак» 29 матчей, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Aftonbladet

    Шведский таблоид, основанный в 1830 году. Аудитория в инстаграме – более 193 тысяч подписчиков, в твиттере - свыше 164 тысяч.

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    Сегодня, 10:27
    Комментарии23
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      Рейтинг: +3137

      neim 46 минут назад

      Помнится, как-то на Чалова, тоже высокий ценник был и забивал не мало, а в результате что ? )))

      0
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      Рейтинг: +3800

      Fusballer > neim 43 минуты назад

      17 голов за весь сезон максимум. А в остальном на уровне Заболотного.

      1
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      ...
      Рейтинг: +27

      FCSpartakM > neim 20 минут назад

      некорректно сравнивать его с Чаловым. Ларссон техничнее и с более поставленным ударом.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5158

      Добрый Бобер 1 час назад

      Вот так вот... Практически одновременно "Спартаком" были совершены два трансфера: громкий, рекордный Тиля и wtf-трансфер Ларсона. Как же всё-таки непредсказуем футбол...

      0
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      Рейтинг: +819

      Mr Green 1 час назад

      а забивать кто будет?

      1
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      Рейтинг: +12182

      Persona_non_Grata > Mr Green 1 час назад

      Маслов - у него не плохо получается )))

      2
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      Рейтинг: +819

      Mr Green > Persona_non_Grata 1 час назад

      этот может) к тому же ещё есть Кутепов)

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      Рейтинг: +3800

      Fusballer > Mr Green 40 минут назад

      Черчесов взял на заметку.Один фиг - Дзюба, Заболотный, Маслов, Соболев, Кутепов - разницы особой нет... В международных матчах. А Андорам и Мальтам хоть кто забивать будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4582

      Дядя Серёжа 1 час назад

      По "лимону" за забитый гол? Даёшь покер в последнем туре.

      1
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      Рейтинг: +7853

      NewLife 2 часа назад

      По информации шведов Дортмунд запросил у Спартака цену Ларссона, так как подыскивает замену Холанду, с которым может расстаться летом.
      Еще и вездесущий Вест Хэм тоже интересуется.
      ИМХО Джордан стоит мин. 25 млн евро.

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      Рейтинг: +653

      Untitled-1 2 часа назад

      Лямов за 60 к папке в Барсу. Дешевле нет смысла продавать. На замену никого не купить приличного.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12182

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      ВООБЩЕ нельзя продавать !!! Чтобы ставить , озвученные задачи , надо усиливать состав , а не распродавать лучших игроков !!! Поэтому ценник должен быть - 50 млн .

      2
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      Рейтинг: +3800

      Fusballer 2 часа назад

      Что-то мало хотят.

      1
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      Рейтинг: +2732

      Kollljan 2 часа назад

      Ну губищи так раскатывать не надо. Не стоит он таких бабок.

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      Рейтинг: +3800

      Fusballer > Kollljan 2 часа назад

      Нулевого Кокошу продали за 4,5, так что нормальная цена. Можно даже больше просить.

      2
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      Рейтинг: +27965

      oyabun 2 часа назад

      Как то дешево оценивают лучшего бомбардира Спартака, вам не кажется? Ценник надо выставить не меньше 25 млн., чтобы когда в очередной раз некому было забивать, могли хотя бы говорить "Зато смотрите сколько мы бабла за него выручили!"

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