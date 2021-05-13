Aftonbladet: «Спартак» потребует за Ларссона почти 15 миллионов

«Спартак» определился с ценой на нападающего Джордана Ларссона.
По информации Aftonbladet, клуб потребует за форварда не менее 150 миллионов шведских крон (14,73 млн евро).
«За ним следят клубы из европейских топ-лиг, но сейчас Джордан сосредоточен на концовке сезона. Он надеется попасть в Лигу чемпионов и сыграть на Евро», – сказал агент футболиста.
- В текущем сезоне Ларссон провел за «Спартак» 29 матчей, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
Источник: Aftonbladet
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