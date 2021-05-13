Aftonbladet: «Спартак» потребует за Ларссона почти 15 миллионов

«Спартак» определился с ценой на нападающего Джордана Ларссона.

По информации Aftonbladet, клуб потребует за форварда не менее 150 миллионов шведских крон (14,73 млн евро).

«За ним следят клубы из европейских топ-лиг, но сейчас Джордан сосредоточен на концовке сезона. Он надеется попасть в Лигу чемпионов и сыграть на Евро», – сказал агент футболиста.