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    Дивеев – о Черчесове: «Требовательный, настойчивый и позитивный»

    Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев охарактеризовал тремя словами главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

    «Требовательный, настойчивый и позитивный. Когда в кругу собираемся, любит пошутить. Но требовательность – это главное. Это самый требовательный тренер пока в моей карьере.

    Постоянно подсказывает. Всегда именно не скажет, а крикнет. Стоит тебе чуть заснуть: к примеру, линию не поджал, сразу идeт подсказ: «Дивей, быстрее! Дивей, нападающий!». Моментально просыпаешься. Очень громкий голос», – рассказал футболист.

    • Дивеев выступает за сборную с 2020 года.
    • Игрок попал в расширенную заявку команды для подготовки к Евро-2020.
    • На групповом этапе турнира россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5826

      playsh 8 минут назад

      Дивеев знает значение слова позитив? С точки зрения фото-искусства всё понятно.
      А вот второе значение слова позитивный подразумевает нечто видимое,открытое,доступное для всех,что вызывает у человека положительные эмоции,заслуживающие одобрения и положительной,как правило,оценки.Что-то в характере Черчесова позитива я не вижу,а вот негатива просто выше крыши.

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