Дивеев – о Черчесове: «Требовательный, настойчивый и позитивный»

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев охарактеризовал тремя словами главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Требовательный, настойчивый и позитивный. Когда в кругу собираемся, любит пошутить. Но требовательность – это главное. Это самый требовательный тренер пока в моей карьере.

Постоянно подсказывает. Всегда именно не скажет, а крикнет. Стоит тебе чуть заснуть: к примеру, линию не поджал, сразу идeт подсказ: «Дивей, быстрее! Дивей, нападающий!». Моментально просыпаешься. Очень громкий голос», – рассказал футболист.