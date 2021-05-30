Журналист Романо: «Агуэро в ближайшие часы пройдет медосмотр для «Барселоны», контракт уже подписан»

«Барселона» должна вскоре объявить о трансфере нападающего Серхио Агуэро. Он покинул «Манчестер Сити» в статусе свободного агента.
«Серхио Агуэро будет в Барселоне в ближайшие несколько часов, чтобы пройти медосмотр. Контракт до июня 2023 года уже подписан», – написал Фабрицио Романо.
- Агуэро пошел на двукратное понижение зарплаты ради перехода в «Барселону».
- Агуэро получал в «Ман Сити» около 12 миллионов евро в год.
- Он выступал за «Сити» с 2011 года.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.