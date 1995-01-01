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    Журналист Романо: «Агуэро в ближайшие часы пройдет медосмотр для «Барселоны», контракт уже подписан»

    «Барселона» должна вскоре объявить о трансфере нападающего Серхио Агуэро. Он покинул «Манчестер Сити» в статусе свободного агента.

    «Серхио Агуэро будет в Барселоне в ближайшие несколько часов, чтобы пройти медосмотр. Контракт до июня 2023 года уже подписан», – написал Фабрицио Романо.

    • Агуэро пошел на двукратное понижение зарплаты ради перехода в «Барселону».
    • Агуэро получал в «Ман Сити» около 12 миллионов евро в год.
    • Он выступал за «Сити» с 2011 года.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

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