Журналист Романо: «Агуэро в ближайшие часы пройдет медосмотр для «Барселоны», контракт уже подписан»

«Барселона» должна вскоре объявить о трансфере нападающего Серхио Агуэро. Он покинул «Манчестер Сити» в статусе свободного агента.

«Серхио Агуэро будет в Барселоне в ближайшие несколько часов, чтобы пройти медосмотр. Контракт до июня 2023 года уже подписан», – написал Фабрицио Романо.