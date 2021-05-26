Sport.es: Агуэро пошел на двукратное понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Стали известны условия контракта нападающего «Ман Сити» Серхио Агуэро с «Барселоной». Аргентинец станет свободным агентом после финала Лиги чемпионов.
По информации Sport.es, 32-летний форвард согласился на двукратное снижение зарплаты по сравнению с тем, сколько он получает в «Сити». В контракт Агуэро с «Барселоной» также включены различные бонусы.
- Агуэро получает в «Ман Сити» около 12 миллионов евро в год.
- Ожидается, что аргентинец заключит с «Барселоной» двухлетний контракт.
- Он выступал за «Сити» с 2011 года.
Источник: Sport.es