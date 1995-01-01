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    Sport.es: Агуэро пошел на двукратное понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

    Стали известны условия контракта нападающего «Ман Сити» Серхио Агуэро с «Барселоной». Аргентинец станет свободным агентом после финала Лиги чемпионов.

    По информации Sport.es, 32-летний форвард согласился на двукратное снижение зарплаты по сравнению с тем, сколько он получает в «Сити». В контракт Агуэро с «Барселоной» также включены различные бонусы.

    • Агуэро получает в «Ман Сити» около 12 миллионов евро в год.
    • Ожидается, что аргентинец заключит с «Барселоной» двухлетний контракт.
    • Он выступал за «Сити» с 2011 года.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1247

      кто там 35 минут назад

      Правильно. Ведь патриоту клуба который за идею играет, а не за деньги нужно контракт новый предложить, а там без повышения не получится)

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