Журналист Романо: «Барселона» договорилась с Агуэро»

Следующим клубом форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро будет «Барселона». Договоренность достигнута.

«Агуэро – в «Барселоне», поехали! Контракт будет до лета 2023 года, договоренность есть. Игрок получит бонус в случае выигрыша клубом Лиги чемпионов», – написал Фабрицио Романо.