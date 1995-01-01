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    Журналист Романо: «Барселона» договорилась с Агуэро»

    Следующим клубом форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро будет «Барселона». Договоренность достигнута.

    «Агуэро – в «Барселоне», поехали! Контракт будет до лета 2023 года, договоренность есть. Игрок получит бонус в случае выигрыша клубом Лиги чемпионов», – написал Фабрицио Романо.

    • Зарплата футболиста в каталонском клубе составит 8 миллионов евро.
    • В конце июня Агуэро станет свободным агентом.
    • Аргентинец покинет «Манчестер Сити», за который выступает с 2011 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

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