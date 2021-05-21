Журналист Романо: «Барселона» договорилась с Агуэро»

Следующим клубом форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро будет «Барселона». Договоренность достигнута.
«Агуэро – в «Барселоне», поехали! Контракт будет до лета 2023 года, договоренность есть. Игрок получит бонус в случае выигрыша клубом Лиги чемпионов», – написал Фабрицио Романо.
- Зарплата футболиста в каталонском клубе составит 8 миллионов евро.
- В конце июня Агуэро станет свободным агентом.
- Аргентинец покинет «Манчестер Сити», за который выступает с 2011 года.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.