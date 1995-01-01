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    Тухель: «Челси» в финале Лиги чемпионов хотел быть камушком в обуви «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0). Единственный мяч забил Кай Хаверц.

    «Игроки были полны решимости выиграть этот матч. Мы хотели быть камушком в их обуви. Призывали всех быть смелее и искать опасные контратаки. Это была тяжелая физическая игра. Требовалось помогать друг другу», – цитирует Тухеля «Матч ТВ» со ссылкой на BT Sport.

    • Немец впервые взял еврокубок.
    • Он играл в финале Лиги чемпионов 2-й сезон подряд.
    • «Челси» выиграл Лигу чемпионов впервые с 2012 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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