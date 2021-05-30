Тухель: «Челси» в финале Лиги чемпионов хотел быть камушком в обуви «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0). Единственный мяч забил Кай Хаверц.

«Игроки были полны решимости выиграть этот матч. Мы хотели быть камушком в их обуви. Призывали всех быть смелее и искать опасные контратаки. Это была тяжелая физическая игра. Требовалось помогать друг другу», – цитирует Тухеля «Матч ТВ» со ссылкой на BT Sport.

Немец впервые взял еврокубок.

Он играл в финале Лиги чемпионов 2-й сезон подряд.

«Челси» выиграл Лигу чемпионов впервые с 2012 года.

Тухель: «После победы в Лиге чемпионов впервые поговорил с Абрамовичем»