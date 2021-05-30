Тухель: «После победы в Лиге чемпионов впервые поговорил с Абрамовичем»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что впервые встретился с владельцем клуба Романом Абрамовичем только после финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0). Немец работает в клубе с зимы.
«Мы поговорили с владельцем на поле. Для первой встречи не придумаешь момента лучше. Или хуже – потому что лучше уже не будет! Мы еще побеседуем, и я заверю его, что жажда побед не ушла. Я голоден, я работаю в амбициозном клубе, меня окружает сильный коллектив, который полностью поддерживает мою футбольную философию», – сказал Тухель.
- Немец впервые взял еврокубок.
- Он играл в финале Лиги чемпионов 2-й сезон подряд.
- «Челси» выиграл Лигу чемпионов впервые с 2012 года.
Источник: УЕФА