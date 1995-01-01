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    Тухель: «После победы в Лиге чемпионов впервые поговорил с Абрамовичем»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что впервые встретился с владельцем клуба Романом Абрамовичем только после финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0). Немец работает в клубе с зимы.

    «Мы поговорили с владельцем на поле. Для первой встречи не придумаешь момента лучше. Или хуже – потому что лучше уже не будет! Мы еще побеседуем, и я заверю его, что жажда побед не ушла. Я голоден, я работаю в амбициозном клубе, меня окружает сильный коллектив, который полностью поддерживает мою футбольную философию», – сказал Тухель.

    • Немец впервые взял еврокубок.
    • Он играл в финале Лиги чемпионов 2-й сезон подряд.
    • «Челси» выиграл Лигу чемпионов впервые с 2012 года.

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    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8580

      Вомбат 1 час назад

      Сомнений в том, что Тухель тактически переиграет Гвардиолу, у меня не было, но тактика не помогла бы, если бы свое слово сказали суперзвезды. Но ни де Брейне, ни Фоден ничего не показали. Второй вообще играл плохо, а первый сначала играл медленно, а когда, наконец, разбегался, его тут же сломали. Поклонников Челси с победой! Кстати, то, что Абрамович не нашел времени для беседы с Тухелем, вовсе не удивительно. Любитель двухсотметровых яхт с ракетными пусковыми установками, пятидесятиметровым бассейном и золотыми унитазами нанял футбольного рыцаря исключительно по крайней необходимости. Между такими людьми всегда существует отталкивание.

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      Рейтинг: +7355

      житель СПб 2 часа назад

      Ну что же, ему - удачи! А вот то, что Абрамович с тренером за полгода не нашел время побеседовать - удивительно...

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      Рейтинг: +12989

      Garrincha58 > житель СПб 1 час назад

      на это есть помощники он босс ему не пристало заниматься мелочами

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