Тухель: «После победы в Лиге чемпионов впервые поговорил с Абрамовичем»

Сомнений в том, что Тухель тактически переиграет Гвардиолу, у меня не было, но тактика не помогла бы, если бы свое слово сказали суперзвезды. Но ни де Брейне, ни Фоден ничего не показали. Второй вообще играл плохо, а первый сначала играл медленно, а когда, наконец, разбегался, его тут же сломали. Поклонников Челси с победой! Кстати, то, что Абрамович не нашел времени для беседы с Тухелем, вовсе не удивительно. Любитель двухсотметровых яхт с ракетными пусковыми установками, пятидесятиметровым бассейном и золотыми унитазами нанял футбольного рыцаря исключительно по крайней необходимости. Между такими людьми всегда существует отталкивание.
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что впервые встретился с владельцем клуба Романом Абрамовичем только после финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0). Немец работает в клубе с зимы.
«Мы поговорили с владельцем на поле. Для первой встречи не придумаешь момента лучше. Или хуже – потому что лучше уже не будет! Мы еще побеседуем, и я заверю его, что жажда побед не ушла. Я голоден, я работаю в амбициозном клубе, меня окружает сильный коллектив, который полностью поддерживает мою футбольную философию», – сказал Тухель.
- Немец впервые взял еврокубок.
- Он играл в финале Лиги чемпионов 2-й сезон подряд.
- «Челси» выиграл Лигу чемпионов впервые с 2012 года.