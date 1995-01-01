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    Эмерсон: «Никогда не думал, что выиграю Лигу чемпионов»

    Защитник «Челси» Эмерсон поделился эмоциями от победы в Лиге чемпионов. В финале лондонцы победили «Манчестер Сити» (1:0).

    «Никогда не думал, что выиграю этот турнир. Я не достиг бы такого уровня без Италии и итальянского футбола. Спасибо всей Италии!

    Это чудесное ощущение. Вы всегда мечтаете однажды достичь этого уровня. Когда я уезжал из Бразилии, то надеялся на победу.

    Когда я поднял трофей, я подумал обо всем, что пережил и через что прошел, чтобы попасть сюда. Я никогда не думал, что достигну такого уровня. Я подумал о своей семье и друзьях, которые смотрят», – сказал Эмерсон.

    • До Эмерсона единственным итальянцем, выигравшим Лигу чемпионов за неитальянскую команду, был Кристиан Пануччи (1998 год, «Реал»).
    • В розыгрыше Лиги чемпионов Эмерсон провел 6 матчей, забил гол.
    • «Челси» взял Лигу чемпионов впервые с 2012 года.

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    Источник: Football Italia

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