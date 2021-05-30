Эмерсон: «Никогда не думал, что выиграю Лигу чемпионов»

Защитник «Челси» Эмерсон поделился эмоциями от победы в Лиге чемпионов. В финале лондонцы победили «Манчестер Сити» (1:0).
«Никогда не думал, что выиграю этот турнир. Я не достиг бы такого уровня без Италии и итальянского футбола. Спасибо всей Италии!
Это чудесное ощущение. Вы всегда мечтаете однажды достичь этого уровня. Когда я уезжал из Бразилии, то надеялся на победу.
Когда я поднял трофей, я подумал обо всем, что пережил и через что прошел, чтобы попасть сюда. Я никогда не думал, что достигну такого уровня. Я подумал о своей семье и друзьях, которые смотрят», – сказал Эмерсон.
- До Эмерсона единственным итальянцем, выигравшим Лигу чемпионов за неитальянскую команду, был Кристиан Пануччи (1998 год, «Реал»).
- В розыгрыше Лиги чемпионов Эмерсон провел 6 матчей, забил гол.
- «Челси» взял Лигу чемпионов впервые с 2012 года.
Источник: Football Italia