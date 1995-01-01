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    Черчесов: «После игры с Польшей заявка на Евро приобретет окончательный вид»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда будет сокращена расширенная заявка команды на Евро-2020.

    – Находите ли вы достаточным срок, который есть у сборной для подготовки к турниру?

    – В целом да. Мы имеем на три-четыре дня меньше, чем перед чемпионатом мира. Но это не критичная цифра с точки зрения изменений, ведь в России сезон завершился 16 мая, а в Европе позже.

    Так как специфика работы сборной заключается в том, что команда собирается нечасто и на непродолжительный срок, то этот сбор, проходящий перед крупным турниром, – особенный. Мы четко выполняем программу сбора и готовим команду к 12 июня, когда стартуем на Евро матчем с Бельгией.

    – Как оцениваете готовность игроков, если судить по последним матчам, включая финал Кубка России и заключительный тур чемпионата, которые прошли уже после оглашения состава? Не вызывает ли беспокойство форма некоторых футболистов?

    – У нас есть время, чтобы подкорректировать их состояние и вывести на пик готовности к конкретной дате. Главное – избежать травм и повреждений, которые могут повлиять на участие того или иного футболиста на Евро.

    Что касается формы, то все зависит от самих игроков. Они должны быть здоровые, готовые и мотивированные. Необходимо показать свои лучшие качества на таком крупном турнире, как Евро.

    – Почему вы вызвали именно 30 игроков, а не, допустим, 37 (с учетом футболистов из резервного списка)? Связано ли это как-то с тренировочным процессом?

    – В первую очередь с тренировочным процессом. Он сформирован таким образом, чтобы каждый мог принимать в нем полноценное участие. И количество игроков не может быть безграничным. Вы знаете, что 26 футболистов попадут в заявку на турнир, и еще четверых мы вызвали дополнительно. После игры с Польшей заявка приобретет окончательный вид.

    • На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • Сейчас команда готовится к турниру в Австрии.
    • Перед континентальным первенством будут проведены товарищеские матчи с Польшей (1 июня) и Болгарией (5 июня).

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии19
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      Рейтинг: +10

      zabo23 7 минут назад

      vp-tennis.com - Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни!

      0
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      Рейтинг: +4934

      BarStep 14 минут назад

      Вы чего опять изнылись?
      Назовите тогда свой состав и главного!
      Будет результат (любой), тогда и поговорим..
      А сейчас, я лично, желаю своей сборной достойно выступить на ЧЕ!
      Удачи вам парни!

      0
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      Рейтинг: +2735

      FENIX-SL 25 минут назад

      каким бы состав ни был
      будет унизительно

      молодых ребят бы хоть выпустили набивать руку так сказать

      0
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      Рейтинг: +5816

      playsh 1 час назад

      Жаль очень,что тренерский состав уже приобрёл окончательный вид.

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      Рейтинг: +2445

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Видно ,что подссыкает..
      Тем более-не простят с Бельгией.
      "День России – это один из самых «молодых» и важных государственных праздников в стране, отмечаемый ежегодно 12 июня".)

      я е.б.ашу по литру в этот день.(шутка)

      0
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      Рейтинг: +4348

      Fusballer 2 часа назад

      Интересный матч будет - противостояние двух супер-нападающих.

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      Рейтинг: +5816

      playsh > Fusballer 2 часа назад

      Одного супера насчитал,а вот второго никак найти не могу,нет его...

      0
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      Рейтинг: +4348

      Fusballer > playsh 1 час назад

      Да ладно вам. Левандовски нормальный нап.

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      Рейтинг: +5816

      playsh > Fusballer 1 час назад

      ...с юмором всё в порядке...хи-хи

      0
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      Рейтинг: +17896

      vladimir-7 2 часа назад

      Пока С.Черчесов у штурвала сборной, желаю ей проиграть все матчи с тремя сборными командами – Бельгии, Дании и Финляндии, может быть
      тогда до РФС дойдет, что сборной России по футболу нужен настоящий
      главный тренер, а не самодовольный павлин на бровке футбольного поля.

      3
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      Рейтинг: +5816

      playsh > vladimir-7 2 часа назад

      Здесь и желать не надо,.провал неминуем.К сожалению,конечно.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2445

      Алехсбургер. > playsh 1 час назад

      уйдём без позора.
      Подранком.

      1
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      Рейтинг: +124

      Nevskij > vladimir-7 1 час назад

      Каким бы "замечательным" тренером он ни был, желать поражения своей команде??? Вы точно за Россию болеете?

      2
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      Рейтинг: +17896

      vladimir-7 > Nevskij 1 час назад

      Этого тренера, когда выгонят, то команда вздохнет и заиграет в полную силу с настоящим ГЛ. ТРЕНЕРОМ, а не с этим фуфлом.

      2
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      Рейтинг: +5816

      playsh > Алехсбургер. 1 час назад

      Подранком не получится уйти,а вот инвалидом запросто,на всю голову...

      0
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      Рейтинг: +915

      Хейтер Аларм > vladimir-7 1 час назад

      Вечно наши фанаты чем-то недовольны! Не было результата - тренер плохой, есть результат - тренер плохой. Как тогда тренера выбирать?

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      Рейтинг: +17896

      vladimir-7 > Хейтер Аларм 42 минуты назад

      Результат результату рознь, ( он может быть положительный или отрицательный) тебе и не надо никого выбирать.

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      Рейтинг: +101

      R_a_i_n > Хейтер Аларм 37 минут назад

      А когда результат у Черчесова был?? Или то-что Арабам 5 забили и есть результат?

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      Рейтинг: +2445

      Алехсбургер. > playsh 36 минут назад

      не понял...

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