Черчесов: «После игры с Польшей заявка на Евро приобретет окончательный вид»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда будет сокращена расширенная заявка команды на Евро-2020.

– Находите ли вы достаточным срок, который есть у сборной для подготовки к турниру?

– В целом да. Мы имеем на три-четыре дня меньше, чем перед чемпионатом мира. Но это не критичная цифра с точки зрения изменений, ведь в России сезон завершился 16 мая, а в Европе позже.

Так как специфика работы сборной заключается в том, что команда собирается нечасто и на непродолжительный срок, то этот сбор, проходящий перед крупным турниром, – особенный. Мы четко выполняем программу сбора и готовим команду к 12 июня, когда стартуем на Евро матчем с Бельгией.

– Как оцениваете готовность игроков, если судить по последним матчам, включая финал Кубка России и заключительный тур чемпионата, которые прошли уже после оглашения состава? Не вызывает ли беспокойство форма некоторых футболистов?

– У нас есть время, чтобы подкорректировать их состояние и вывести на пик готовности к конкретной дате. Главное – избежать травм и повреждений, которые могут повлиять на участие того или иного футболиста на Евро.

Что касается формы, то все зависит от самих игроков. Они должны быть здоровые, готовые и мотивированные. Необходимо показать свои лучшие качества на таком крупном турнире, как Евро.

– Почему вы вызвали именно 30 игроков, а не, допустим, 37 (с учетом футболистов из резервного списка)? Связано ли это как-то с тренировочным процессом?

– В первую очередь с тренировочным процессом. Он сформирован таким образом, чтобы каждый мог принимать в нем полноценное участие. И количество игроков не может быть безграничным. Вы знаете, что 26 футболистов попадут в заявку на турнир, и еще четверых мы вызвали дополнительно. После игры с Польшей заявка приобретет окончательный вид.