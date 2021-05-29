Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «После игры с Польшей заявка на Евро приобретет окончательный вид»

Черчесов: «После игры с Польшей заявка на Евро приобретет окончательный вид»

29 мая 2021, 15:33
29

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда будет сокращена расширенная заявка команды на Евро-2020.

– Находите ли вы достаточным срок, который есть у сборной для подготовки к турниру?

– В целом да. Мы имеем на три-четыре дня меньше, чем перед чемпионатом мира. Но это не критичная цифра с точки зрения изменений, ведь в России сезон завершился 16 мая, а в Европе позже.

Так как специфика работы сборной заключается в том, что команда собирается нечасто и на непродолжительный срок, то этот сбор, проходящий перед крупным турниром, – особенный. Мы четко выполняем программу сбора и готовим команду к 12 июня, когда стартуем на Евро матчем с Бельгией.

– Как оцениваете готовность игроков, если судить по последним матчам, включая финал Кубка России и заключительный тур чемпионата, которые прошли уже после оглашения состава? Не вызывает ли беспокойство форма некоторых футболистов?

– У нас есть время, чтобы подкорректировать их состояние и вывести на пик готовности к конкретной дате. Главное – избежать травм и повреждений, которые могут повлиять на участие того или иного футболиста на Евро.

Что касается формы, то все зависит от самих игроков. Они должны быть здоровые, готовые и мотивированные. Необходимо показать свои лучшие качества на таком крупном турнире, как Евро.

– Почему вы вызвали именно 30 игроков, а не, допустим, 37 (с учетом футболистов из резервного списка)? Связано ли это как-то с тренировочным процессом?

– В первую очередь с тренировочным процессом. Он сформирован таким образом, чтобы каждый мог принимать в нем полноценное участие. И количество игроков не может быть безграничным. Вы знаете, что 26 футболистов попадут в заявку на турнир, и еще четверых мы вызвали дополнительно. После игры с Польшей заявка приобретет окончательный вид.

  • На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
  • Сейчас команда готовится к турниру в Австрии.
  • Перед континентальным первенством будут проведены товарищеские матчи с Польшей (1 июня) и Болгарией (5 июня).

Источник: Bobsoccer
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1622292509
Пока С.Черчесов у штурвала сборной, желаю ей проиграть все матчи с тремя сборными командами – Бельгии, Дании и Финляндии, может быть тогда до РФС дойдет, что сборной России по футболу нужен настоящий главный тренер, а не самодовольный павлин на бровке футбольного поля.
Ответить
Fusballer
1622293227
Интересный матч будет - противостояние двух супер-нападающих.
Ответить
Алехсбургер.
1622293970
Видно ,что подссыкает.. Тем более-не простят с Бельгией. "День России – это один из самых «молодых» и важных государственных праздников в стране, отмечаемый ежегодно 12 июня".) я е.б.ашу по литру в этот день.(шутка)
Ответить
Plyash
1622297126
Жаль очень,что тренерский состав уже приобрёл окончательный вид.
Ответить
BarStep
1622300470
Вы чего опять изнылись? Назовите тогда свой состав и главного! Будет результат (любой), тогда и поговорим.. А сейчас, я лично, желаю своей сборной достойно выступить на ЧЕ! Удачи вам парни!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1622307207
Верни Гильерме, чудила!
Ответить
амани
1622310877
Черчесов говорит......главное избежать травм и повреждений.....отходной вариант себе уже нарисовал.......знает . что не выиграть у бельгийцев и датчан
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
17
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+