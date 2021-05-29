Фернандес и Черышев не тренировались сегодня в общей группе сборной России

Два игрока сборной России – защитник Марио Фернандес и хавбек Денис Черышев – работали индивидуально на сегодняшней тренировке.
Согласно результатам медицинского мониторинга, этим футболистам рекомендовано пока не работать в общей группе.
Нападающий Александр Соболев, в свою очередь, тренировался сегодня без ограничений.
- На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
- Сейчас команда готовится к турниру в Австрии.
- Перед континентальным первенством будут проведены товарищеские матчи с Польшей (1 июня) и Болгарией (5 июня).
Источник: «Чемпионат»