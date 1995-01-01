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    Фернандес и Черышев не тренировались сегодня в общей группе сборной России

    Два игрока сборной России – защитник Марио Фернандес и хавбек Денис Черышев – работали индивидуально на сегодняшней тренировке.

    Согласно результатам медицинского мониторинга, этим футболистам рекомендовано пока не работать в общей группе.

    Нападающий Александр Соболев, в свою очередь, тренировался сегодня без ограничений.

    • На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • Сейчас команда готовится к турниру в Австрии.
    • Перед континентальным первенством будут проведены товарищеские матчи с Польшей (1 июня) и Болгарией (5 июня).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11046

      paracetamol 59 минут назад

      Соболь симулировать престал? Это что-то новое! Хотя все равно ЗеБолото лучше, не говоря уж о Дрочиле.

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