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    Мирзов: «Не могу говорить, что рад уходу Тедеско из «Спартака»

    Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», высказался о грядущем возвращении в московский клуб.

    – Рады тому, что Тедеско ушел, а вы возвращаетесь?

    – Я рад тому, что возвращаюсь, это во-первых. И рад, что у меня будет шанс играть в тот футбол, который я могу. Сказали, что тренер [Руй Витория] приходит и будет ставить атакующий футбол, в какой всегда играл «Спартак».

    А говорить, что я рад уходу Тедеско – не могу. Это не тот человек, из-за которого я могу так сказать. Мы даже вчера переписывались с ним. Он обещал, что в следующий раз будет играть с вингерами. Я ему сказал, что если он передумает играть с вингерами, он знает мой номер.

    Таких эмоциональных тренеров я вообще не видел никогда. Насчет эмоций я прям кайфанул, честно говоря. Как он выстраивает команду, подбадривает игроков, общается.

    • Мирзов выступал за «Химки» с октября 2020 года.
    • В его активе 6 голов и 2 ассиста в 19 матчах.
    • Тедеско покинул «Спартак» в связи с истечением срока контракта.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10518

      Hektor 84 22 минуты назад

      Не обольщайся Мирзов. У тебя три варианта. Аренда, продажа или разрыв контракта.

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      Рейтинг: +12722

      KLIM777 23 минуты назад

      да нигде этот Мирзов не будет играть на норм уровне, корме таких команд, как Химки. По сезона на скамейке, невзрачные выходы на замену и в зимнее аренда

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