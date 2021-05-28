Мирзов: «Не могу говорить, что рад уходу Тедеско из «Спартака»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», высказался о грядущем возвращении в московский клуб.
– Рады тому, что Тедеско ушел, а вы возвращаетесь?
– Я рад тому, что возвращаюсь, это во-первых. И рад, что у меня будет шанс играть в тот футбол, который я могу. Сказали, что тренер [Руй Витория] приходит и будет ставить атакующий футбол, в какой всегда играл «Спартак».
А говорить, что я рад уходу Тедеско – не могу. Это не тот человек, из-за которого я могу так сказать. Мы даже вчера переписывались с ним. Он обещал, что в следующий раз будет играть с вингерами. Я ему сказал, что если он передумает играть с вингерами, он знает мой номер.
Таких эмоциональных тренеров я вообще не видел никогда. Насчет эмоций я прям кайфанул, честно говоря. Как он выстраивает команду, подбадривает игроков, общается.
- Мирзов выступал за «Химки» с октября 2020 года.
- В его активе 6 голов и 2 ассиста в 19 матчах.
- Тедеско покинул «Спартак» в связи с истечением срока контракта.