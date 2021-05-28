Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    «Спартак»: «Витория еще не видел команду. Только после этого можно серьезно говорить о трансферах»

    Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что новый главный тренер красно-белых Руй Витория еще не познакомился с командой.

    «Ждeм тренера. Он команду ещe не видел (арендованных, например). Серьезно о трансферах стоит говорить только после этого», – сказал Фетисов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:57
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10518

      Hektor 84 25 минут назад

      Ну думаю он уже посмотрел 2-3 игры и сделал выводы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28091

      oyabun 1 час назад

      Ну а как он может увидеть команду, если та в отпуске и соберется на 1-й сбор только 15 июня? Но даже после этого чтобы оценить всех игроков и решить кто лишний, а кем бы можно было усилить команду, надо наверное не меньше месяца совместной работы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      ПалкоВводецъ 2 часа назад

      Руй ещё не знает во что вляпался. )))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -62

      6pbIH > ПалкоВводецъ 2 часа назад

      Хуже уж точно не будет, после чемпионата, где он Аль-насср воглавлял или кого там..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85904
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru