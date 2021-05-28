«Спартак»: «Витория еще не видел команду. Только после этого можно серьезно говорить о трансферах»

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что новый главный тренер красно-белых Руй Витория еще не познакомился с командой.

«Ждeм тренера. Он команду ещe не видел (арендованных, например). Серьезно о трансферах стоит говорить только после этого», – сказал Фетисов.