«Спартак»: «Витория еще не видел команду. Только после этого можно серьезно говорить о трансферах»

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что новый главный тренер красно-белых Руй Витория еще не познакомился с командой.
«Ждeм тренера. Он команду ещe не видел (арендованных, например). Серьезно о трансферах стоит говорить только после этого», – сказал Фетисов.
- Ранее сообщалось об интересе «Спартака» к защитнику «Майнца» Джерри Сент-Джусту и «Фейенорда» Маркосу Сенеси.
- По информации журналиста Алмейды, Витория попросил руководство «Спартака» купить полузащитника «Бенфики» Габриэла.
Источник: «Р-Спорт»