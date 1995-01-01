Федун, готовь пятнашку за Габриэла, иначе у Руя будет повод разорвать
контракт после года, со ссылкой, что не купили игрока(ов), которого он
просил и поэтому спартак занял своё законное 6 место в РПЛ.
Полузащитник «Бенфики» Габриэл может перейти в «Спартак».
По информации журналиста Педро Алмейды, новый главный тренер красно-белых Руй Витория лично попросил руководство клуба купить 27-летнего игрока.
- Витория знаком с Габриэлом по работе с «Бенфикой».
- Габриэл забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 32 матчах этого сезона.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Журналист и футбольный инсайдер. Одним из первых сообщил об интересе "Спартака" к Рую Витории.