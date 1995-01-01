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    Журналист Алмейда: Витория попросил «Спартак» купить опорника «Бенфики» Габриэла

    Полузащитник «Бенфики» Габриэл может перейти в «Спартак».

    По информации журналиста Педро Алмейды, новый главный тренер красно-белых Руй Витория лично попросил руководство клуба купить 27-летнего игрока.

    • Витория знаком с Габриэлом по работе с «Бенфикой».
    • Габриэл забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 32 матчах этого сезона.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Педро Алмейды

    Журналист и футбольный инсайдер. Одним из первых сообщил об интересе "Спартака" к Рую Витории.

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +17864

      vladimir-7 6 минут назад

      Федун, готовь пятнашку за Габриэла, иначе у Руя будет повод разорвать
      контракт после года, со ссылкой, что не купили игрока(ов), которого он
      просил и поэтому спартак занял своё законное 6 место в РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +8090

      ivany4 6 минут назад

      Менять Крала на Габриэла? Вероятно Крал уйдет.
      Чтобы купить иностранца, надо сначала пристроить куда-нибудь своих иностранцев.)) А еще лучше и часть своих "змсов".)))

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      Рейтинг: +1370

      777+ 28 минут назад

      Размечтался - Габриэль....)))) и Мбапе еще тебе в придачу....!
      Нет, родной, - с Кутеповым в защите будешь выполнять задачу!!!

      1
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      Рейтинг: +135

      Moisey 35 минут назад

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