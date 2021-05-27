Менди и Канте – в заявке «Челси» на финал Лиги чемпионов

«Челси» опубликовал заявку команды на финальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

В состав включены вратарь Эдуар Менди и полузащитник Н'Голо Канте, чье участие в игре было под вопросом из-за повреждений.

Вратари: Кепа Аррисабалага, Эдуар Менди, Вилли Кабальеро;

Защитники: Рис Джеймс, Сезар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Тиаго Силва, Курт Зума, Бен Чилвел, Маркос Алонсо, Эмерсон;

Полузащитники: Каллум Хадсон-Одои, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Н'Голо Канте, Матео Ковачич, Билли Гилмор, Мэйсон Маунт, Кай Хаверц, Фаустино Анджорин, Жоржиньо;

Нападающие: Тэмми Абрахам, Оливье Жиру, Тимо Вернер.