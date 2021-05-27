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    Менди и Канте – в заявке «Челси» на финал Лиги чемпионов

    «Челси» опубликовал заявку команды на финальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    В состав включены вратарь Эдуар Менди и полузащитник Н'Голо Канте, чье участие в игре было под вопросом из-за повреждений.

    Вратари: Кепа Аррисабалага, Эдуар Менди, Вилли Кабальеро;

    Защитники: Рис Джеймс, Сезар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Тиаго Силва, Курт Зума, Бен Чилвел, Маркос Алонсо, Эмерсон;

    Полузащитники: Каллум Хадсон-Одои, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Н'Голо Канте, Матео Ковачич, Билли Гилмор, Мэйсон Маунт, Кай Хаверц, Фаустино Анджорин, Жоржиньо;

    Нападающие: Тэмми Абрахам, Оливье Жиру, Тимо Вернер.

    • Матч состоится в субботу, 29 мая.
    • Начало – в 22:00 мск.
    • Место проведения финала – Порту.

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    Источник: Официальный сайт «Челси»

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