Промес попал в заявку сборной Нидерландов на Евро-2020

Тренерский штаб сборной Нидерландов объявил состав команды на предстоящий чемпионат Европы.
В число 26 футболистов попал вингер «Спартака» Квинси Промес.
Вратари: Яспер Силлессен («Валенсия», Испания), Тим Крул («Норвич», Англия), Мартен Стекеленбург («Аякс»);
Защитники: Матейс де Лигт («Ювентус»), Дейли Блинд («Аякс»), Йоэл Велтман («Брайтон»), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Стефан де Врей («Интер»), Патрик ван Анхолт («Кристал Пэлас»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Овен Вейндал («АЗ»), Хурриен Тимбер («Утрехт»);
Полузащитники: Дэви Классен, Райан Гравенберх (оба – «Аякс»), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Донни ван де Бек («Манчестер Юнайтед»), Мартен де Рон («Аталанта»), Тен Копмейнерс («АЗ»), Френки де Йонг («Барселона»);
Нападающие: Мемфис Депай («Лион»), Люк де Йонг («Севилья»), Вут Вегхорст («Вольфсбург»), Коди Гакпо (ПСВ), Дониелл Мален (ПСВ), Стивен Бергейс («Фейеноорд»), Квинси Промес («Спартак»).
- Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
- Нидерланды сыграют в одной группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.