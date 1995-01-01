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    Кварацхелия – лучший молодой игрок сезона в РПЛ

    РПЛ признала полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию лучшим молодым игроком сезона-2020/21.

    20-летний грузинский хавбек получил эту награду второй раз подряд. В прошедшем сезоне РПЛ Хвича забил четыре гола и отдал четыре ассиста в 23 матчах.

    Лучшего молодого игрока выбирали тренеры и капитаны команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы «Матч ТВ».

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    Источник: инстаграм РПЛ

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    Сегодня, 15:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5565

      Томик 3 минуты назад

      Столько дифирамбов со всех сторон... Ну давайте, продайте уже его куда - нибудь в топ клуб на большую зарплату. 4+4 - таких же в Европе ещё не было. Тем более, что у него пластика... Чудо игрок. Бавария плачет по ночам.

      0
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      Рейтинг: +19178

      slavutiq70 3 часа назад

      Согласен,,,наверное скоро его потеряет Рубин а жаль в этом сезоне Рубин мог бы ещё выше подняться,,,

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