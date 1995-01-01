Кварацхелия – лучший молодой игрок сезона в РПЛ

Столько дифирамбов со всех сторон... Ну давайте, продайте уже его куда - нибудь в топ клуб на большую зарплату. 4+4 - таких же в Европе ещё не было. Тем более, что у него пластика... Чудо игрок. Бавария плачет по ночам.
РПЛ признала полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию лучшим молодым игроком сезона-2020/21.
20-летний грузинский хавбек получил эту награду второй раз подряд. В прошедшем сезоне РПЛ Хвича забил четыре гола и отдал четыре ассиста в 23 матчах.
Лучшего молодого игрока выбирали тренеры и капитаны команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы «Матч ТВ».
- Приобретение грузина рассматривает «Ювентус».
- «Рубин» готов отпустить Хвичу за 30 миллионов евро.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
Гилерме – лучший вратарь сезона в РПЛ