Кварацхелия – лучший молодой игрок сезона в РПЛ

РПЛ признала полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию лучшим молодым игроком сезона-2020/21.

20-летний грузинский хавбек получил эту награду второй раз подряд. В прошедшем сезоне РПЛ Хвича забил четыре гола и отдал четыре ассиста в 23 матчах.

Лучшего молодого игрока выбирали тренеры и капитаны команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы «Матч ТВ».

Приобретение грузина рассматривает «Ювентус».

«Рубин» готов отпустить Хвичу за 30 миллионов евро.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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