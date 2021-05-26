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Кварацхелия – лучший молодой игрок сезона в РПЛ

26 мая 2021, 15:45
2

РПЛ признала полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию лучшим молодым игроком сезона-2020/21.

20-летний грузинский хавбек получил эту награду второй раз подряд. В прошедшем сезоне РПЛ Хвича забил четыре гола и отдал четыре ассиста в 23 матчах.

Лучшего молодого игрока выбирали тренеры и капитаны команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы «Матч ТВ».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Гилерме – лучший вратарь сезона в РПЛ

Источник: инстаграм РПЛ
Россия. Премьер-лига Рубин Кварацхелия Хвича
Комментарии (2)
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slavа0508
1622034295
Согласен,,,наверное скоро его потеряет Рубин а жаль в этом сезоне Рубин мог бы ещё выше подняться,,,
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Томик
1622047005
Столько дифирамбов со всех сторон... Ну давайте, продайте уже его куда - нибудь в топ клуб на большую зарплату. 4+4 - таких же в Европе ещё не было. Тем более, что у него пластика... Чудо игрок. Бавария плачет по ночам.
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