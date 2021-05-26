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  • Заболотный: «В мире СМИ я могу быть деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным. Хочу, чтобы побольше хейтили»

Заболотный: «В мире СМИ я могу быть деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным. Хочу, чтобы побольше хейтили»

26 мая 2021, 14:58
21

Нападающий сборной России Антон Заболотный высказался об отношении к критике.

«Не скажу, что в «Сочи» не было давления. Всегда были разговоры, что это такой-сякой клуб. Опыт общения со специалистами и хейтерами прибавился. Сегодня хочется, чтобы побольше хейтили. Это только заряжает.

Матч с Сербией – точка отправления. Именно после того хейта стал адекватно относиться. Зарядился зимой от этого. Поэтому это была отправная точка.

Есть мир футбола, а есть мир СМИ. В мире СМИ я могу быть деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным. Я за год прибавил в завершении, так как много над этим работал.

Я уже игрок ЦСКА? Оставлю клубные дела на потом, готов говорить только о сборной», – сказал Заболотный.

  • Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил переход Заболотного в ЦСКА.
  • Заболотный выступал за «Сочи» с августа 2019 года.
  • За два сезона он забил 15 голов и сделал 11 ассистов в 52 матчах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи ЦСКА Заболотный Антон
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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MaxRnD
1622030634
Не...., в акробатике ты пластичный, а в футболе, как раз таки, деревянный
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spam2009
1622031057
дерево невозможно хейтить, деревья дают нам жизнь)))
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Skull_Boy
1622031297
Ты не только деревянный, но и знатно тупой
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R_a_i_n
1622031549
Тебя и хейтить то лень. Шлюба первое место взял и тут.
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Fusballer
1622031767
Ух ты, молодой и перспективный нападающий прибавил в завершении атак)))
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Алехсбургер.
1622033168
Вот когда Черданцев заорёт на чемпионате Европы в матче с Бельгией про тебя.. "Антооонищщщееее!!!!" Тогда и ..поговорим. О пластичности.
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Вомбат
1622035038
Желаю тебе, Антон, больше не давать таких интервью, а просто выйти на поле и забить победный гол в матче ЧЕ.
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Garrincha58
1622037867
если Заболотный вызывается в сборную то вы видите какой сейчас уровень нашего чемпионата просто ужас ниже всякого плинтуса во времена СССР он бы даже в первой лиге не играл
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Hektor 84
1622042716
Даже комментировать не хочется! Просто смешно)))))))))))))))))))))))
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КаДеС
1622061907
Бэйл устал от критики,Соболев устал от сравнения с Дзюбой, хоть Заболотный нормально относится к хейту. Слабеньких нынче много
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