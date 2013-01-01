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    Заболотный: «В мире СМИ я могу быть деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным. Хочу, чтобы побольше хейтили»

    Нападающий сборной России Антон Заболотный высказался об отношении к критике.

    «Не скажу, что в «Сочи» не было давления. Всегда были разговоры, что это такой-сякой клуб. Опыт общения со специалистами и хейтерами прибавился. Сегодня хочется, чтобы побольше хейтили. Это только заряжает.

    Матч с Сербией – точка отправления. Именно после того хейта стал адекватно относиться. Зарядился зимой от этого. Поэтому это была отправная точка.

    Есть мир футбола, а есть мир СМИ. В мире СМИ я могу быть деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным. Я за год прибавил в завершении, так как много над этим работал.

    Я уже игрок ЦСКА? Оставлю клубные дела на потом, готов говорить только о сборной», – сказал Заболотный.

    • Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил переход Заболотного в ЦСКА.
    • Заболотный выступал за «Сочи» с августа 2019 года.
    • За два сезона он забил 15 голов и сделал 11 ассистов в 52 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии16
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      Рейтинг: +10427

      Hektor 84 1 час назад

      Даже комментировать не хочется! Просто смешно)))))))))))))))))))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12925

      Garrincha58 2 часа назад

      если Заболотный вызывается в сборную то вы видите какой сейчас уровень нашего чемпионата просто ужас ниже всякого плинтуса во времена СССР он бы даже в первой лиге не играл

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6982

      САДЫЧОК > Garrincha58 1 час назад

      Заболотный нормальный игрок ! А , вот как можно вызвать на Евро Шунина , Джикию , Жиркова....Это конечно Дно !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8538

      Вомбат 3 часа назад

      Желаю тебе, Антон, больше не давать таких интервью, а просто выйти на поле и забить победный гол в матче ЧЕ.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2828

      absent32 3 часа назад

      в лесу тоже есть пластичные деревья

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      Алехсбургер. 3 часа назад

      Вот когда Черданцев заорёт на чемпионате Европы в матче с Бельгией про тебя..
      "Антооонищщщееее!!!!"
      Тогда и ..поговорим.
      О пластичности.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4704

      sochi-2013 3 часа назад

      Забей сколько Дзюба, и будет тебе счастье.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +96

      R_a_i_n > sochi-2013 2 часа назад

      Не будет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      99-й 4 часа назад

      Заболотный: «Я не дуб, я ива

      2
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      Рейтинг: +4250

      Fusballer 4 часа назад

      Ух ты, молодой и перспективный нападающий прибавил в завершении атак)))

      3
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      Рейтинг: +96

      R_a_i_n 4 часа назад

      Тебя и хейтить то лень. Шлюба первое место взял и тут.

      5
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      Рейтинг: +12319

      Skull_Boy 4 часа назад

      Ты не только деревянный, но и знатно тупой

      4
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