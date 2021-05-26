Заболотный: «В мире СМИ я могу быть деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным. Хочу, чтобы побольше хейтили»

Нападающий сборной России Антон Заболотный высказался об отношении к критике.
«Не скажу, что в «Сочи» не было давления. Всегда были разговоры, что это такой-сякой клуб. Опыт общения со специалистами и хейтерами прибавился. Сегодня хочется, чтобы побольше хейтили. Это только заряжает.
Матч с Сербией – точка отправления. Именно после того хейта стал адекватно относиться. Зарядился зимой от этого. Поэтому это была отправная точка.
Есть мир футбола, а есть мир СМИ. В мире СМИ я могу быть деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным. Я за год прибавил в завершении, так как много над этим работал.
Я уже игрок ЦСКА? Оставлю клубные дела на потом, готов говорить только о сборной», – сказал Заболотный.
- Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил переход Заболотного в ЦСКА.
- Заболотный выступал за «Сочи» с августа 2019 года.
- За два сезона он забил 15 голов и сделал 11 ассистов в 52 матчах.
Источник: «Чемпионат»