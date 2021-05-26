Заболотный: «В мире СМИ я могу быть деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным. Хочу, чтобы побольше хейтили»

Нападающий сборной России Антон Заболотный высказался об отношении к критике.

«Не скажу, что в «Сочи» не было давления. Всегда были разговоры, что это такой-сякой клуб. Опыт общения со специалистами и хейтерами прибавился. Сегодня хочется, чтобы побольше хейтили. Это только заряжает.

Матч с Сербией – точка отправления. Именно после того хейта стал адекватно относиться. Зарядился зимой от этого. Поэтому это была отправная точка.

Есть мир футбола, а есть мир СМИ. В мире СМИ я могу быть деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным. Я за год прибавил в завершении, так как много над этим работал.

Я уже игрок ЦСКА? Оставлю клубные дела на потом, готов говорить только о сборной», – сказал Заболотный.