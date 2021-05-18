Ротенберг подтвердил переход Заболотного из «Сочи» в ЦСКА

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что нападающий Антон Заболотный продолжит карьеру в ЦСКА.

«Антон Заболотный ушeл из «Сочи», желаю ему удачи в ЦСКА. Остальные лидеры остаются в клубе», – сказал Ротенберг.

Ранее сообщалось, что ЦСКА уже подписал контракт с Заболотным до 2023 года.