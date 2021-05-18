Отличный игрок ! ЛжеАНАЛитики все равно не понимают сильные стороны этого футболиста-им подавай лживых лидеров типа Дрочиньё !
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что нападающий Антон Заболотный продолжит карьеру в ЦСКА.
«Антон Заболотный ушeл из «Сочи», желаю ему удачи в ЦСКА. Остальные лидеры остаются в клубе», – сказал Ротенберг.
Ранее сообщалось, что ЦСКА уже подписал контракт с Заболотным до 2023 года.
- 29-летний форвард – воспитанник московского клуба.
- Заболотный перейдет в ЦСКА бесплатно, так как его контракт с «Сочи» истек.