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    Ротенберг подтвердил переход Заболотного из «Сочи» в ЦСКА

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что нападающий Антон Заболотный продолжит карьеру в ЦСКА.

    «Антон Заболотный ушeл из «Сочи», желаю ему удачи в ЦСКА. Остальные лидеры остаются в клубе», – сказал Ротенберг.

    Ранее сообщалось, что ЦСКА уже подписал контракт с Заболотным до 2023 года.

    • 29-летний форвард – воспитанник московского клуба.
    • Заболотный перейдет в ЦСКА бесплатно, так как его контракт с «Сочи» истек.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:16
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6906

      САДЫЧОК 44 минуты назад

      Отличный игрок ! ЛжеАНАЛитики все равно не понимают сильные стороны этого футболиста-им подавай лживых лидеров типа Дрочиньё !

      1
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      Рейтинг: +2645

      FENIX-SL 1 час назад

      какой позор
      цска свалился в уровне трансферов
      да и в целом уровень свалился
      какой заболотный? у нас конечно жалкий футбол..но неужели нет никого лучше?!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +5394

      Cleaner > FENIX-SL 7 минут назад

      Если знаешь, то назови кто лучше. Или не причитай попусту...

      0
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      Рейтинг: +10226

      Hektor 84 1 час назад

      С такими усилениями только за выживание бороться!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +971

      Mariner 2 часа назад

      Очень надеюсь, что кони его не в серьёз купили, а чтоб сдавать в аренду.

      2
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      Рейтинг: +2817

      neveldomha 2 часа назад

      Что будет с ЦСКА - не известно. Возможно кризис куда глубже чем кажется. То, что клуб будет бороться за чемпионство - сомнительно. Вообщем глупый поступок Заболотного. Стоило бы проверить себя на международном уровне в Лиге конференций, а не хвататься за призрачные перспективы.

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      Рейтинг: +5394

      Cleaner > neveldomha 5 минут назад

      Заболотный знает УРОВЕНЬ Сочи и предполагает европозор. Потому и ушел в стабильно сильный клуб.

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      Рейтинг: +22491

      silver29 2 часа назад

      Хорошее усиление

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