«Чемпионат»: ЦСКА вернул Заболотного

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный со следующего сезона будет играть за ЦСКА. Контракт подписан, пишет «Чемпионат».

ЦСКА не придется ничего платить за игрока, он переходит в статусе свободного агента. У Заболотного был вариант с «Краснодаром», но форвард предпочел вернуться в Москву.

В текущем сезоне РПЛ нападающий забил 9 голов – это его личный рекорд.

Заболотный – воспитанник ЦСКА.

ЦСКА идет вне зоны еврокубков.

Eurostavka: Бабаев убедил Заболотного не переходить в «Краснодар» и вернуться в ЦСКА