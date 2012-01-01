«Чемпионат»: ЦСКА вернул Заболотного

Наши манекены в ужасе ждут встречи
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный со следующего сезона будет играть за ЦСКА. Контракт подписан, пишет «Чемпионат».
ЦСКА не придется ничего платить за игрока, он переходит в статусе свободного агента. У Заболотного был вариант с «Краснодаром», но форвард предпочел вернуться в Москву.
- В текущем сезоне РПЛ нападающий забил 9 голов – это его личный рекорд.
- Заболотный – воспитанник ЦСКА.
- ЦСКА идет вне зоны еврокубков.
Eurostavka: Бабаев убедил Заболотного не переходить в «Краснодар» и вернуться в ЦСКА