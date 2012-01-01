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    «Чемпионат»: ЦСКА вернул Заболотного

    Нападающий «Сочи» Антон Заболотный со следующего сезона будет играть за ЦСКА. Контракт подписан, пишет «Чемпионат».

    ЦСКА не придется ничего платить за игрока, он переходит в статусе свободного агента. У Заболотного был вариант с «Краснодаром», но форвард предпочел вернуться в Москву.

    • В текущем сезоне РПЛ нападающий забил 9 голов – это его личный рекорд.
    • Заболотный – воспитанник ЦСКА.
    • ЦСКА идет вне зоны еврокубков.

    Eurostavka: Бабаев убедил Заболотного не переходить в «Краснодар» и вернуться в ЦСКА

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:28
    Комментарии14
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      Рейтинг: +20202

      bset 1 минуту назад

      Наши манекены в ужасе ждут встречи

      0
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      Рейтинг: +3624

      Fusballer 7 минут назад

      В Баварии, Реале, МанСити утирают слёзы.

      0
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      Рейтинг: +1203

      ruded 7 минут назад

      вместо Р(г)андона самый раз и зарплата поменьше будет. Хотя ну его нах, полено это

      0
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      Рейтинг: +2965

      _Marqella_ 11 минут назад

      Для ротации, за бесплатно,почему бы и нет...пусть будет...

      0
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      Рейтинг: +572

      кран 11 минут назад

      ппц

      0
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      Рейтинг: +1163

      Ловкий Бубен 12 минут назад

      Это шанс конечно для ЦСКА не вылететь в пердив

      1
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      Рейтинг: +188

      MrZLOba 13 минут назад

      А че все чемпионат сдулся со своим игнором?)

      0
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      Рейтинг: +4156

      Ганнибал Лектор 18 минут назад

      Манекены в ватутинках в ужасе вздрогнули...

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      Рейтинг: +2442

      Nerlinger 19 минут назад

      Цска ПерДив ждёт с такими эффективными управленцами !!!

      1
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      Рейтинг: +2442

      Nerlinger 22 минуты назад

      на кой ляд он нам 3дался !!!!!!!
      Деспота не взяли, Вагнера не взяли бесплатно, а это Буратино ....
      Точно пора Бабаяна в Крылья отправлять !!!
      А ещё лучше в саранскую Светотехнику ...

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