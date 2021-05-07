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«Чемпионат»: ЦСКА вернул Заболотного

7 мая 2021, 20:28
41

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный со следующего сезона будет играть за ЦСКА. Контракт подписан, пишет «Чемпионат».

ЦСКА не придется ничего платить за игрока, он переходит в статусе свободного агента. У Заболотного был вариант с «Краснодаром», но форвард предпочел вернуться в Москву.

  • В текущем сезоне РПЛ нападающий забил 9 голов – это его личный рекорд.
  • Заболотный – воспитанник ЦСКА.
  • ЦСКА идет вне зоны еврокубков.

Eurostavka: Бабаев убедил Заболотного не переходить в «Краснодар» и вернуться в ЦСКА

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Заболотный Антон
Комментарии (41)
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Кузьмич на трибуне
1620408968
Удачи Антону в Армейском клубе.
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Nerlinger
1620409412
Цска ПерДив ждёт с такими эффективными управленцами !!!
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Ганнибал Лектор
1620409439
Манекены в ватутинках в ужасе вздрогнули...
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BRO_football
1620411160
Просто бомба, а не трансфер! В следующем сезоне ждите чемпионства от ЦСКА.
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САДЫЧОК
1620412420
Хороший , рабочий , нападающий . Откуда , столько троллей ? Или , тут собрались, те кто обсирает - великие тренеры , лучше Манчини ?!
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Garrincha58
1620412900
лучше бы Дзюдедпула взяли
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Ловкий Бубен
1620414492
Зэ, ты с ума сошёл, зачем тебе это дно, оставайся в Сочи, будете в лиге чемпионов играть !
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Kokmarov
1620415839
Продолжим падение по турнирной таблице в низ, на самое дно. Там нас ждут новые встречи в переходном турнире, а может и ...
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serppion
1620440710
Нынче по полезности своему новому клубу Заболотный пойдет вторым, сразу после Кокорина и Фиорентины.
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vladimir-7
1620451216
Чего удивляться, А. Заболотный возможно думает о завершении своей футбольной карьере и хочет в перспективе остаться в Москве, а не в Сочи или в Краснодаре, поэтому и переходит в ЦСКА, затем купит хорошую квартиру в Москве, закончит тренерские курсы и будет, в перспективе, заниматься тренерской работой с детишками. О будущем заботиться надо заранее.
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