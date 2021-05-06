Eurostavka: Бабаев убедил Заболотного не переходить в «Краснодар» и вернуться в ЦСКА

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный летом перейдет в ЦСКА.

По информации Eurostavka, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев встретился с 29-летним форвардом и убедил его подписать контракт с московским клубом, а не с «Краснодаром».

Ранее об интересе «Краснодара» к Заболотному сообщал «РБ-Спорт».