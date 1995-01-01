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    Eurostavka: Бабаев убедил Заболотного не переходить в «Краснодар» и вернуться в ЦСКА

    Нападающий «Сочи» Антон Заболотный летом перейдет в ЦСКА.

    По информации Eurostavka, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев встретился с 29-летним форвардом и убедил его подписать контракт с московским клубом, а не с «Краснодаром».

    Ранее об интересе «Краснодара» к Заболотному сообщал «РБ-Спорт».

    • У Заболотного по окончании сезона истекает контракт с «Сочи». Он станет свободным агентом.
    • В текущем сезоне РПЛ нападающий забил 9 голов – это его личный рекорд.
    • Заболотный – воспитанник ЦСКА.

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    Источник: Eurostavka

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +276

      вальтер79 16 минут назад

      заболотный на расхват просто))))))

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      Рейтинг: +1659

      фанат джигурды 26 минут назад

      Заболотный и Рондон.

      Вратари всех клубов, трепещите!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +276

      вальтер79 > фанат джигурды 17 минут назад

      просто сумашедшая связка будет))))))

      0
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      Рейтинг: +3591

      Fusballer 30 минут назад

      Суперсвзяка форвардов Чалов - Заболотный будет разрывать Лигу конференций.

      2
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      Рейтинг: +1166

      кто там 30 минут назад

      Мдэ, а была надежда, что есть проблески света в конце тоннеля..

      А тут оказывается связка намечается - супер Чалов который по воротам еле попадает и Заболотный с личным рекордом в 9 мячей за сезон к 30 годкам..

      1
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      Рейтинг: +6759

      САДЫЧОК > кто там 17 минут назад

      Заболотный , не снайпер-он хорош , в борьбе и подыгрыше !

      0
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      Рейтинг: +11924

      Cules2013 31 минуту назад

      удивительно, что он ещё кому-то нужен.
      и эти 9 голов могут так и остаться высочайшим достижением в карьере.
      единственно, что оправдывает этот трансфер - придёт свободным агентом и з/п будет, вероятно, в разумных пределах.
      Берут же ПСЖ и Бавария Шупо-Мотинга бесплатно, почему бы бесплатно ЦСКА не взять Заболотного)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5135

      Cleaner 37 минут назад

      К Гончаренко в Краснодар никто не пойдет при наличии других вариантов.

      -1
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      Рейтинг: +3491

      Из Твери Леха 51 минуту назад

      Насколько же упал наш чемпионат, что ведущие клубы дерутся за Заболотного))

      7
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      Рейтинг: +414

      99-й 54 минуты назад

      Битва за бревно

      1
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      Рейтинг: +12134

      Persona_non_Grata > 99-й 40 минут назад

      В советское время было такое понятие - " битва за урожай " , можно перефразировать в условиях современных реалий )))

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