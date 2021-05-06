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  • Eurostavka: Бабаев убедил Заболотного не переходить в «Краснодар» и вернуться в ЦСКА

Eurostavka: Бабаев убедил Заболотного не переходить в «Краснодар» и вернуться в ЦСКА

6 мая 2021, 13:49
29

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный летом перейдет в ЦСКА.

По информации Eurostavka, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев встретился с 29-летним форвардом и убедил его подписать контракт с московским клубом, а не с «Краснодаром».

Ранее об интересе «Краснодара» к Заболотному сообщал «РБ-Спорт».

  • У Заболотного по окончании сезона истекает контракт с «Сочи». Он станет свободным агентом.
  • В текущем сезоне РПЛ нападающий забил 9 голов – это его личный рекорд.
  • Заболотный – воспитанник ЦСКА.

Источник: Eurostavka

Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Заболотный Антон Бабаев Роман
Комментарии (29)
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99-й
1620298491
Битва за бревно
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Из Твери Леха
1620298659
Насколько же упал наш чемпионат, что ведущие клубы дерутся за Заболотного))
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Cules2013
1620299875
удивительно, что он ещё кому-то нужен. и эти 9 голов могут так и остаться высочайшим достижением в карьере. единственно, что оправдывает этот трансфер - придёт свободным агентом и з/п будет, вероятно, в разумных пределах. Берут же ПСЖ и Бавария Шупо-Мотинга бесплатно, почему бы бесплатно ЦСКА не взять Заболотного)
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Fusballer
1620299943
Суперсвзяка форвардов Чалов - Заболотный будет разрывать Лигу конференций.
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вальтер79
1620300730
заболотный на расхват просто))))))
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BRO_football
1620302298
Какой, к чёрту, Заболотный? Ох и стыдно за ЦСКА. Какой же позор!
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Дедуктор
1620302782
Заболотный сильнее любого из нынешних форвардов ЦСКА, да и Краснодара. Дзюба, Соболев и Заболотный - вот сильнейшие форварды этого типа. Другое дело, что Антон расцвел под началом очень хорошего тренера Федотова. Надо ли ему уходить под начало дилетанта Олича?
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_Kesh_Suntar_
1620305687
Что за "Eurostavka"?? Источник ******! Походу война пошла с Роман Бабаевым!!!
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slavа0508
1620309791
Что то мне кажется очень сложный следующий сезон будет для ЦСКА а как они справятся только богу известно,,,
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Batyga
1620325646
Да вы гоните чтоли?Еще Панченко верните и Жаму из Уфы
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