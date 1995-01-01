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    ABC: Бэйл обсудил с семьей завершение карьеры после Евро-2020. Он устал от критики и хочет уйти в гольф

    Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл может закончить карьеру этим летом.

    По информации ABC, 31-летнему игроку надоела критика и давление со стороны болельщиков и прессы. Бэйл уже обсудил с семьей завершение карьеры после Евро-2020.

    В ближайшее время валлиец планирует обсудить с «Реалом» условия расторжения контракта, который истекает летом 2022 года. Бэйл намерен получить от клуба часть суммы, которую ему должны выплатить за оставшийся год контракта. Полузащитник получает 15 миллионов евро за сезон.

    После завершения футбольной карьеры Бэйл хочет начать профессионально заниматься гольфом и участвовать в соревнованиях.

    • В минувшем сезоне Бэйл выступал на правах аренды за «Тоттенхэм».
    • Бэйл забивал в АПЛ каждые 83 минуты (11 голов в 20 матчах). Это лучший показатель сезона в лиге.
    • В июле игроку исполнится 32 года.

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    Источник: ABC

    Испанская ежедневная газета. Выпускается с 1903 года. Аудитория в твиттере - 2,1 миллиона подписчиков.

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