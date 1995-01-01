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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Бэйл забивал в АПЛ каждые 83 минуты. Это лучший показатель сезона в АПЛ

    В АПЛ закончился сезон-2020/21.

    Полузащитник «Тоттенхэма» Гарет Бэйл забил 11 голов, проведя в общей сложности 913 минут.

    Валлийский футболист забивал в среднем каждые 83 минуты. Это лучший показатель сезона в чемпионате.

    • Бэйл выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды.
    • Права на игрока принадлежат «Реалу».
    • Мадридский клуб хочет продать полузащитника.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      zabo23 5 минут назад

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      Рейтинг: +2706

      FENIX-SL 1 час назад

      да?
      а ничего что там по 2-3 мяча в матче?

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      Рейтинг: +4068

      solodealer 2 часа назад

      Бэйл- лучший финансовый аналитик в Европе!)))

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      Рейтинг: +4226

      Fusballer > solodealer 1 час назад

      И ещё хороший актёр.

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      Рейтинг: +4068

      solodealer > Fusballer 1 час назад

      Силуанов актёр будет получше)))+

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