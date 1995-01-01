Бэйл забивал в АПЛ каждые 83 минуты. Это лучший показатель сезона в АПЛ

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В АПЛ закончился сезон-2020/21.
Полузащитник «Тоттенхэма» Гарет Бэйл забил 11 голов, проведя в общей сложности 913 минут.
Валлийский футболист забивал в среднем каждые 83 минуты. Это лучший показатель сезона в чемпионате.
- Бэйл выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды.
- Права на игрока принадлежат «Реалу».
- Мадридский клуб хочет продать полузащитника.