Бэйл забивал в АПЛ каждые 83 минуты. Это лучший показатель сезона в АПЛ

В АПЛ закончился сезон-2020/21.

Полузащитник «Тоттенхэма» Гарет Бэйл забил 11 голов, проведя в общей сложности 913 минут.

Валлийский футболист забивал в среднем каждые 83 минуты. Это лучший показатель сезона в чемпионате.