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    Суарес: «Выиграть Примеру с «Атлетико» ценнее, чем с «Барселоной»

    Нападающий «Атлетико» Луис Суарес объяснил, почему заплакал после победы в минувшем сезоне Примеры.

    «Для болельщиков это было отличное зрелище. Было здорово, но очень сложно из-за того, с чем мне пришлось столкнуться.

    Этот эпизод показал, насколько ценно первое место в Примере. Конечно, выиграть чемпионат с «Атлетико» ценнее, чем с «Барселоной». Этот трофей значит для меня многое», – сказал Суарес.

    • В сентябре 2020 года Суарес перешел в «Атлетико» из «Барселоны» за 7 миллионов евро.
    • Контракт игрока с мадридцами рассчитан до конца следующего сезона.
    • 34-летний нападающий забил 21 гол и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
    • Суарес в этом сезоне выиграл Примеру вместе с «Атлетико».

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    Источник: COPE

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