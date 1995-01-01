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    Суарес: «Бартамеу говорил все прессе вместо того, чтобы лично сказать, что я не нужен «Барселоне»

    Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал об уходе из «Барселоны» в 2020 году.

    «Кто плохо ко мне относился? В первую очередь, это президент, который говорил все прессе вместо того, чтобы позвонить мне и лично сказать, что я не нужен «Барселоне».

    Почему нельзя было сказать об этом прямо? Для этого не нужно обладать особым характером. В любом случае, это не было делом тренера. Решение было спущено сверху», – сказал Суарес.

    • В сентябре 2020 года Суарес перешел в «Атлетико» из «Барселоны» за 7 миллионов евро.
    • Контракт игрока с мадридцами рассчитан до конца следующего сезона.
    • 34-летний нападающий забил 21 гол и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
    • Суарес в этом сезоне выиграл Примеру вместе с «Атлетико».

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1090

      Dr.Metal 1 час назад

      Да нынешняя Барселона слабее Атлетико, радовался ьы

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