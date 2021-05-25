Суарес: «Бартамеу говорил все прессе вместо того, чтобы лично сказать, что я не нужен «Барселоне»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал об уходе из «Барселоны» в 2020 году.

«Кто плохо ко мне относился? В первую очередь, это президент, который говорил все прессе вместо того, чтобы позвонить мне и лично сказать, что я не нужен «Барселоне».

Почему нельзя было сказать об этом прямо? Для этого не нужно обладать особым характером. В любом случае, это не было делом тренера. Решение было спущено сверху», – сказал Суарес.