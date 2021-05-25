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    Mundo Deportivo: агент Вейналдума приезжал в офис «Барселоны»

    Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум близок к переходу в «Барселону».

    По информации Mundo Deportivo, агент футболиста Хамфри Нийман в сопровождении юриста был замечен в офисе каталонского клуба.

    Представители голландца обсуждали с «Барсой» условия трехлетнего контракта.

    По информации журналиста Sky Sport Italia Маттео Моретто, подписание контракта с 30-летним хавбеком уже одобрили Рональд Куман и Лионель Месси.

    • Вейналдум в июне станет свободным агентом.
    • Он выступал за «Ливерпуль» с 2016 года.
    • Игрок провел 237 матчей, забил 22 гола и сделал 16 ассистов.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 15:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4861

      dinar7777dinar 25 минут назад

      подписание контракта с 30-летним хавбеком уже одобрили Рональд Куман и Лионель Месси. - дичь слова для дебилов кто верит что месси стоит за трансферами ! куман мог одобрить !

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      Рейтинг: +4861

      dinar7777dinar 27 минут назад

      гоните пьянича и роберто и подписывайте веню ! игрок с характером !

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