Mundo Deportivo: агент Вейналдума приезжал в офис «Барселоны»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум близок к переходу в «Барселону».
По информации Mundo Deportivo, агент футболиста Хамфри Нийман в сопровождении юриста был замечен в офисе каталонского клуба.
Представители голландца обсуждали с «Барсой» условия трехлетнего контракта.
По информации журналиста Sky Sport Italia Маттео Моретто, подписание контракта с 30-летним хавбеком уже одобрили Рональд Куман и Лионель Месси.
- Вейналдум в июне станет свободным агентом.
- Он выступал за «Ливерпуль» с 2016 года.
- Игрок провел 237 матчей, забил 22 гола и сделал 16 ассистов.
Источник: Mundo Deportivo