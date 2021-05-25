Mundo Deportivo: агент Вейналдума приезжал в офис «Барселоны»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум близок к переходу в «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, агент футболиста Хамфри Нийман в сопровождении юриста был замечен в офисе каталонского клуба.

Представители голландца обсуждали с «Барсой» условия трехлетнего контракта.

По информации журналиста Sky Sport Italia Маттео Моретто, подписание контракта с 30-летним хавбеком уже одобрили Рональд Куман и Лионель Месси.