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    Дзюба – о покере «Тамбову»: «Почему остальные не смогли забить им столько? У нас любят принижать людей»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой покер в матче 30-го тура РПЛ против «Тамбова» (5:1).

    – Правда, что просил партнеров играть на тебя с «Тамбовом», чтобы набить голы до рекорда?

    – Нет, конечно. Играли на Лешу Сутормина, чтобы он набрал десятое очко. Звезды сложились, получалось, что мне пришлось забивать.

    А остальные почему не забили? У меня только один вопрос. Почему «Тамбову» остальные не смогли забить столько? У нас любят принижать людей.

    Не было установки забить. Что хотел забить 200-й гол – правда. Но хотел выиграть гонку среди ассистентов, попытаться две голевые отдать. Даже обсудили с Суторминым, что, если будет пенальти, я разбегусь и покачу ему – будет голевая.

    А получилось как получилось. Забил четыре гола. Оказывался в нужном моменте. Великолепные передачи ребят – Кузяева, Шамкина.

    • Благодаря покеру в ворота «Тамбова» Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2020/21.
    • Первый гол в этом матче стал для форварда 200-м в карьере.
    • Также он побил рекорд Александра Кержакова по забитым мячам в истории лиги (137).

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4173

      Fusballer 48 минут назад

      Спасибо игрокам Тамбова, они очень старались не обидеть лучшего игрока в истории.

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