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  • Дзюба – о покере «Тамбову»: «Почему остальные не смогли забить им столько? У нас любят принижать людей»

Дзюба – о покере «Тамбову»: «Почему остальные не смогли забить им столько? У нас любят принижать людей»

24 мая 2021, 22:22
19

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой покер в матче 30-го тура РПЛ против «Тамбова» (5:1).

– Правда, что просил партнеров играть на тебя с «Тамбовом», чтобы набить голы до рекорда?

– Нет, конечно. Играли на Лешу Сутормина, чтобы он набрал десятое очко. Звезды сложились, получалось, что мне пришлось забивать.

А остальные почему не забили? У меня только один вопрос. Почему «Тамбову» остальные не смогли забить столько? У нас любят принижать людей.

Не было установки забить. Что хотел забить 200-й гол – правда. Но хотел выиграть гонку среди ассистентов, попытаться две голевые отдать. Даже обсудили с Суторминым, что, если будет пенальти, я разбегусь и покачу ему – будет голевая.

А получилось как получилось. Забил четыре гола. Оказывался в нужном моменте. Великолепные передачи ребят – Кузяева, Шамкина.

  • Благодаря покеру в ворота «Тамбова» Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2020/21.
  • Первый гол в этом матче стал для форварда 200-м в карьере.
  • Также он побил рекорд Александра Кержакова по забитым мячам в истории лиги (137).

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Тамбов Зенит Дзюба Артем
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Fusballer
1621885716
Спасибо игрокам Тамбова, они очень старались не обидеть лучшего игрока в истории.
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NewLife
1621889450
Ну вспомни еще санмаринку и прочих грандов. Зюба не балаболь, сделай покер Бельгии.
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Чехов на Садовой
1621890610
Люди, гражданин хороший артём, в красном трико за медалью под гимн не выбегают. И прилюдно не мастурбируют. Так что Людей обижать никто не собирался.
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sasa5826
1621914911
Команде ,которой было все *ую.А почему ты в лиге чемпионов столько не забил,А рубину уфе и тд
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rash1959
1621917570
Миллионы людей видят всё, в отличии от тебя, дуремар. Защитники тамбова шарахались от тебя подальше как от прокажённого.
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sochi-2013
1621918208
" У нас любят принижать людей." У вас- это где? Здесь вот, буквально десяток обиженок, разглядывающих покадрово твое видео, что-то визжат, а остальным (большинству) или пофиг, или ....... да, в принципе, тоже пофиг.
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vladimir-7
1621919444
Мальчик Дзюба хочет в Тамбов, говорит, что там его не принижают.
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BRO_football
1621932713
Потому что в этом сезоне только Зенит играл с Тамбовом в последнем туре, который ничего не решает. Тамбов был подавлен финансовыми проблемами, потерял профессиональный статус и поэтому уже не хотел играть в нормальный футбол.
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FС Spаrtак
1621937486
погоди деревяный год два и ты сам в тамбове играть будешь когда твоя зеня пнет тебя
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Hektor 84
1622127634
А в лиге чемпионов сколько забил?
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