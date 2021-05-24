Дзюба – о покере «Тамбову»: «Почему остальные не смогли забить им столько? У нас любят принижать людей»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой покер в матче 30-го тура РПЛ против «Тамбова» (5:1).
– Правда, что просил партнеров играть на тебя с «Тамбовом», чтобы набить голы до рекорда?
– Нет, конечно. Играли на Лешу Сутормина, чтобы он набрал десятое очко. Звезды сложились, получалось, что мне пришлось забивать.
А остальные почему не забили? У меня только один вопрос. Почему «Тамбову» остальные не смогли забить столько? У нас любят принижать людей.
Не было установки забить. Что хотел забить 200-й гол – правда. Но хотел выиграть гонку среди ассистентов, попытаться две голевые отдать. Даже обсудили с Суторминым, что, если будет пенальти, я разбегусь и покачу ему – будет голевая.
А получилось как получилось. Забил четыре гола. Оказывался в нужном моменте. Великолепные передачи ребят – Кузяева, Шамкина.
- Благодаря покеру в ворота «Тамбова» Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2020/21.
- Первый гол в этом матче стал для форварда 200-м в карьере.
- Также он побил рекорд Александра Кержакова по забитым мячам в истории лиги (137).