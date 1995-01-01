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    Шварц: «Очень доволен первым сезоном в «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги сезона. Москвичи остались без еврокубков.

    – Насколько вы довольны своим первым сезоном в нашей Премьер-лиге?

    – Очень доволен. Мы заложили хороший плацдарм в том, что касается игровых идей, интенсивности, с которой хотим действовать. Самое важное, что виден наш почерк, ребята перенесли идеи на поле. Футболисты растут, и два заключительных дерби с «Локомотивом» и ЦСКА, в которых взяли четыре очка, это лишний раз подчеркивают. Для молодого коллектива это все здорово.

    Хотя не обошлось и без спадов. Кубковый полуфинал с «Крыльями» и результаты матчей с «Химками» и «Рубином» нас сильно разочаровали – упустили возможность попасть в еврокубки, это было болезненно. Но жизнь продолжается. Сейчас, оглянувшись назад, могу сказать, что доволен развитием команды.

    – Что в первую очередь отнесете к достижениям?

    – То, что удалось привить тот футбол, который хотели видеть. Для клуба с историей важно иметь свое лицо. Я вижу, что болельщики с удовольствием приняли наш стиль. Чувствую поддержку по поводу выбранного направления со всех сторон – от фанатов, руководителей клуба, персонала, игроков.

    • Шварц пришел в «Динамо» осенью.
    • Вскоре он может уйти в «Шальке».
    • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +397

      Olymp2 2 часа назад

      "Кубковый полуфинал с «Крыльями» и результаты матчей с «Химками» и «Рубином» нас сильно разочаровали" - меня так просто потрясли! Уверен - к ноябрю Шварца в команде НЕ будет! За год оборону не выстроил, начало игр / атак провальное, а у нападающей молодежи будет "второй" сезон, да и сейчас без мощного Комличенко давления они не создавали с "автобусами". Новый год, к сожалению, Динамо встретит с новым тренером.
      Мой 58-летний опыт с Динамо говорит об этом ...

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