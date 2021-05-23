Шварц: «Очень доволен первым сезоном в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги сезона. Москвичи остались без еврокубков.

– Насколько вы довольны своим первым сезоном в нашей Премьер-лиге?

– Очень доволен. Мы заложили хороший плацдарм в том, что касается игровых идей, интенсивности, с которой хотим действовать. Самое важное, что виден наш почерк, ребята перенесли идеи на поле. Футболисты растут, и два заключительных дерби с «Локомотивом» и ЦСКА, в которых взяли четыре очка, это лишний раз подчеркивают. Для молодого коллектива это все здорово.

Хотя не обошлось и без спадов. Кубковый полуфинал с «Крыльями» и результаты матчей с «Химками» и «Рубином» нас сильно разочаровали – упустили возможность попасть в еврокубки, это было болезненно. Но жизнь продолжается. Сейчас, оглянувшись назад, могу сказать, что доволен развитием команды.

– Что в первую очередь отнесете к достижениям?

– То, что удалось привить тот футбол, который хотели видеть. Для клуба с историей важно иметь свое лицо. Я вижу, что болельщики с удовольствием приняли наш стиль. Чувствую поддержку по поводу выбранного направления со всех сторон – от фанатов, руководителей клуба, персонала, игроков.