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Шварц: «Очень доволен первым сезоном в «Динамо»

23 мая 2021, 12:34
3

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги сезона. Москвичи остались без еврокубков.

– Насколько вы довольны своим первым сезоном в нашей Премьер-лиге?

– Очень доволен. Мы заложили хороший плацдарм в том, что касается игровых идей, интенсивности, с которой хотим действовать. Самое важное, что виден наш почерк, ребята перенесли идеи на поле. Футболисты растут, и два заключительных дерби с «Локомотивом» и ЦСКА, в которых взяли четыре очка, это лишний раз подчеркивают. Для молодого коллектива это все здорово.

Хотя не обошлось и без спадов. Кубковый полуфинал с «Крыльями» и результаты матчей с «Химками» и «Рубином» нас сильно разочаровали – упустили возможность попасть в еврокубки, это было болезненно. Но жизнь продолжается. Сейчас, оглянувшись назад, могу сказать, что доволен развитием команды.

– Что в первую очередь отнесете к достижениям?

– То, что удалось привить тот футбол, который хотели видеть. Для клуба с историей важно иметь свое лицо. Я вижу, что болельщики с удовольствием приняли наш стиль. Чувствую поддержку по поводу выбранного направления со всех сторон – от фанатов, руководителей клуба, персонала, игроков.

  • Шварц пришел в «Динамо» осенью.
  • Вскоре он может уйти в «Шальке».
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (3)
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Olymp2
1621771773
"Кубковый полуфинал с «Крыльями» и результаты матчей с «Химками» и «Рубином» нас сильно разочаровали" - меня так просто потрясли! Уверен - к ноябрю Шварца в команде НЕ будет! За год оборону не выстроил, начало игр / атак провальное, а у нападающей молодежи будет "второй" сезон, да и сейчас без мощного Комличенко давления они не создавали с "автобусами". Новый год, к сожалению, Динамо встретит с новым тренером. Мой 58-летний опыт с Динамо говорит об этом ...
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zigbert
1621797048
Много молодежи у Динамо. Поэтому еще нет стабильности в игре. Новый сезон будет определяющим.
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FanatSerj
1621844089
В любом случае дать по работать, за таким динамо интересно не только следить, но и болеть. Своя молодежь и молодежь вообще, которая старается, растёт, удивляет лучше чем унылые пофигисткие леги с кислыми мордами как будто им все должны.
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