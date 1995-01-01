Шварц: «Очень доволен первым сезоном в «Динамо»

"Кубковый полуфинал с «Крыльями» и результаты матчей с «Химками» и «Рубином» нас сильно разочаровали" - меня так просто потрясли! Уверен - к ноябрю Шварца в команде НЕ будет! За год оборону не выстроил, начало игр / атак провальное, а у нападающей молодежи будет "второй" сезон, да и сейчас без мощного Комличенко давления они не создавали с "автобусами". Новый год, к сожалению, Динамо встретит с новым тренером.
Мой 58-летний опыт с Динамо говорит об этом ...
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги сезона. Москвичи остались без еврокубков.
– Насколько вы довольны своим первым сезоном в нашей Премьер-лиге?
– Очень доволен. Мы заложили хороший плацдарм в том, что касается игровых идей, интенсивности, с которой хотим действовать. Самое важное, что виден наш почерк, ребята перенесли идеи на поле. Футболисты растут, и два заключительных дерби с «Локомотивом» и ЦСКА, в которых взяли четыре очка, это лишний раз подчеркивают. Для молодого коллектива это все здорово.
Хотя не обошлось и без спадов. Кубковый полуфинал с «Крыльями» и результаты матчей с «Химками» и «Рубином» нас сильно разочаровали – упустили возможность попасть в еврокубки, это было болезненно. Но жизнь продолжается. Сейчас, оглянувшись назад, могу сказать, что доволен развитием команды.
– Что в первую очередь отнесете к достижениям?
– То, что удалось привить тот футбол, который хотели видеть. Для клуба с историей важно иметь свое лицо. Я вижу, что болельщики с удовольствием приняли наш стиль. Чувствую поддержку по поводу выбранного направления со всех сторон – от фанатов, руководителей клуба, персонала, игроков.
- Шварц пришел в «Динамо» осенью.
- Вскоре он может уйти в «Шальке».
- Новый сезон РПЛ стартует в июле.