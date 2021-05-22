Агент: «Фонсеке нравится российский чемпионат»

На всякий случай отметился: готов работать в России! Ну возьмите меня!
Марку Абреу, агент главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки, сообщил, что его клиент не возглавит «Спартак», хотя к работе в РПЛ относится положительно.
«Со мной никто не связывался из «Спартака». Все в порядке, думаю, у клуба уже есть главный тренер. И это не Паулу.
Фонсеке, кстати, нравится российский чемпионат. Он считает его очень конкурентоспособным», – сказал агент.
- Португалец в июне покинет «Рому» на правах свободного агента.
- В римской команде Фонсеку сменит Жозе Моуринью.
- Ожидается, что «Спартак» возглавит Руй Витория.