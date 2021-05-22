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    Агент: «Фонсеке нравится российский чемпионат»

    Марку Абреу, агент главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки, сообщил, что его клиент не возглавит «Спартак», хотя к работе в РПЛ относится положительно.

    «Со мной никто не связывался из «Спартака». Все в порядке, думаю, у клуба уже есть главный тренер. И это не Паулу.

    Фонсеке, кстати, нравится российский чемпионат. Он считает его очень конкурентоспособным», – сказал агент.

    • Португалец в июне покинет «Рому» на правах свободного агента.
    • В римской команде Фонсеку сменит Жозе Моуринью.
    • Ожидается, что «Спартак» возглавит Руй Витория.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7304

      житель СПб 4 минуты назад

      На всякий случай отметился: готов работать в России! Ну возьмите меня!

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