AS: Сульшер обсуждал с Роналду его возвращение в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может летом вернуться в «Манчестер Юнайтед».

По информации AS, главный тренер английской команды Уле-Гуннар Сульшер лично связывался с 36-летним футболистом, чтобы обсудить его потенциальное возвращение на «Олд Трафоорд».

Португалец готов снова стать игроком «МЮ», но окончательное решение о его переходе будет приниматься позднее, когда станет известно, сыграет ли «Ювентус» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.