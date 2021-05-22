AS: Сульшер обсуждал с Роналду его возвращение в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может летом вернуться в «Манчестер Юнайтед».
По информации AS, главный тренер английской команды Уле-Гуннар Сульшер лично связывался с 36-летним футболистом, чтобы обсудить его потенциальное возвращение на «Олд Трафоорд».
Португалец готов снова стать игроком «МЮ», но окончательное решение о его переходе будет приниматься позднее, когда станет известно, сыграет ли «Ювентус» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
- В этом сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
- Форвард выступал за «Юнайтед» с 2003 по 2009 год.
- Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022-го.
Источник: AS