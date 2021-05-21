Захарян – о выборе между сборными России и Армении: «Все произошло так быстро, что и выбирать не пришлось»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян объяснил, почему решил выступать за сборную России, несмотря на армянские корни.

«Выбор между сборными России и Армении? Было два предложения, но я поехал в молодeжную сборную и отыграл на Евро. Потом сразу вызвали в основную – всe произошло так быстро, что и выбирать не пришлось.

Ключевой момент – игровая практика и перспективы сборной? Конечно. Я надеюсь помочь ей. Я считаю, что вызов – это большой опыт. Если даже не попаду, я буду тут десять дней. Пойму уровень и то, что тут требуют. Всe в плюс. Повторюсь, я получаю опыт. Что касается попадания, почему нет? Я буду работать, а тренерский штаб решит», – сказал Захарян.