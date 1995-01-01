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    Захарян – о выборе между сборными России и Армении: «Все произошло так быстро, что и выбирать не пришлось»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян объяснил, почему решил выступать за сборную России, несмотря на армянские корни.

    «Выбор между сборными России и Армении? Было два предложения, но я поехал в молодeжную сборную и отыграл на Евро. Потом сразу вызвали в основную – всe произошло так быстро, что и выбирать не пришлось.

    Ключевой момент – игровая практика и перспективы сборной? Конечно. Я надеюсь помочь ей. Я считаю, что вызов – это большой опыт. Если даже не попаду, я буду тут десять дней. Пойму уровень и то, что тут требуют. Всe в плюс. Повторюсь, я получаю опыт. Что касается попадания, почему нет? Я буду работать, а тренерский штаб решит», – сказал Захарян.

    • Футболисту 17 лет.
    • Хавбек «Динамо» включен в расширенную заявку российской сборной для подготовки к Евро-2020.
    • В сезоне РПЛ Захарян забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 13 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +470

      Brabus71 5 минут назад

      В таком возрасте и нужно подтягивать к сборной

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      Рейтинг: +6010

      серега кашин 57 минут назад

      ясное дело взяли в зборную просто для численности, рановато еще

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      Рейтинг: +883

      Хейтер Аларм > серега кашин 53 минуты назад

      шоб армяне очередного россиянина-армянина не смогли переманить к себе!

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      Рейтинг: +3147

      neim > серега кашин 14 минут назад

      Да ничего не ясно. Пешеходов, типа Дэд Пула, надо ведь кем-то заменять. На Евро Тамбова не будет, как бы нам этого не хотелось.

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