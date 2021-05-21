Луческу: «Ахметов не захотел покупать Неймара в «Шахтер» за 15 миллионов»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о несостоявшемся переходе Неймара в «Шахтер».
«Мы были готовы подписать Неймара в «Шахтер», но Ахметова (владелец клуба Ринат Ахметов – примечание «Бомбардира») попросили заплатить 15 миллионов евро. Он сказал, что не хочет платить так много за одного игрока», – вспомнил Луческу.
- Румынский тренер возглавлял «Шахтер» с 2004 по 2016 год.
- Неймар до 2013 года играл в Бразилии, после чего ушeл в «Барселону».
- Сейчас форвард имеет статус самого дорогого в истории футбола – «ПСЖ» заплатил за него 222 миллиона евро.
Источник: Твиттер Эмануэля Рошу