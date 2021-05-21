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    Луческу: «Ахметов не захотел покупать Неймара в «Шахтер» за 15 миллионов»

    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о несостоявшемся переходе Неймара в «Шахтер».

    «Мы были готовы подписать Неймара в «Шахтер», но Ахметова (владелец клуба Ринат Ахметов – примечание «Бомбардира») попросили заплатить 15 миллионов евро. Он сказал, что не хочет платить так много за одного игрока», – вспомнил Луческу.

    • Румынский тренер возглавлял «Шахтер» с 2004 по 2016 год.
    • Неймар до 2013 года играл в Бразилии, после чего ушeл в «Барселону».
    • Сейчас форвард имеет статус самого дорогого в истории футбола – «ПСЖ» заплатил за него 222 миллиона евро.

    Источник: Твиттер Эмануэля Рошу

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    21.05.2021 00:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 мая 2021, 06:10

      На тот момент Неймару было сколько, лет 16-17? Ещё не было этого мыльного пузыря трансферов, как сейчас, а Шахтёр всегда славился грамотной политикой в ТО. Поэтому решение логичное. Да и с игровой точки зрения Шахтёр мало что бы поимел - его бы через год-два перекупили топ-клубы. Тут разве что жалеть, что не наварились на перепродаже, как это они любят делать. Но всего бабла на свете не заработаешь. Шахтёр и так очень успешен долгое время.

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      Рейтинг: +2389

      serglider > Cules2013 21 мая 2021, 08:57

      Дык Неймар и в 16-17 лет уже проявлял свой футбольный талант, естественно это был определенный риск, но... как говорится кто не рискует, тот не пьет шампанского))) Естественно, что даже если бы талант Неймара раскрылся в Шахтере, то хохлам никто бы не стал платить 222 ляма, тут как в Америке времен дикого Запада, индейцам достаточно дать бусы и зеркальца))) Максимум 22 ляма заплатили и давай до свидания... Опять же Неймар в Барсе и ПСЖ это два разных футболиста! Во Франции, такое ощущение, что Неймару вообще играть в футбол уже порядком поднадоело.

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      Рейтинг: -7

      Арч > serglider 21 мая 2021, 09:10

      зато кацапам даже в проекте не светил неймар

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > serglider 21 мая 2021, 18:50

      ну про бусы вы эту чушь кому-то другому расскажите. мало что это неуважительно, так ещё и неправда. Шахтёр ещё в эпоху до раздутых цен продавал игроков за 30-40 млн в топ клубы.

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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 21 мая 2021, 02:35

      не верю....

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      Рейтинг: +2389

      serglider > Benifacto 21 мая 2021, 09:01

      А что тут фантастического? Стопудово менеджеру богатого (относительно) клуба, приносят по сотни в месяц "досье" перспективных футболеров, на которых непременно "нужно обратить внимание")))

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