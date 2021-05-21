Луческу: «Ахметов не захотел покупать Неймара в «Шахтер» за 15 миллионов»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о несостоявшемся переходе Неймара в «Шахтер».

«Мы были готовы подписать Неймара в «Шахтер», но Ахметова (владелец клуба Ринат Ахметов – примечание «Бомбардира») попросили заплатить 15 миллионов евро. Он сказал, что не хочет платить так много за одного игрока», – вспомнил Луческу.