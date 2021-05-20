Глава РЖД: «Стадион «Локомотива» уже старый и не соответствует требованиям»

Глава РЖД Олег Белозеров прокомментировал ситуацию с реконструкцией «РЖД Арены» – домашнего стадиона «Локомотива».

«Предложений не поступало. Я не подписывал таких бумаг, из стен «Российских железных дорог» такого рода документов не выходило. При любом развитии ситуации, мы не планировали обсуждать никакой жилищной застройки.

Стадион («РЖД Арена», – прим. «Бомбардира») построен в начале 2000-х годов, тогда он был первый и самый современный. На сегодняшний момент у нас есть ряд предписаний, которые нам говорят о том, что надо устранить. Стадион уже старый и не соответствует некоторым требованиям.

Команда выступает неплохо и попадает в европейские кубки. Мы должны соответствовать всем требованиям. Более того, и футбол должен быть зрелищным, и наши любимые болельщики должны чувствовать себя, как дома, причeм в хорошем доме.

Мы в ряде случаев, с моей точки зрения, не можем обеспечить им достойный комфорт. Нам нужно заниматься стадионом. В какой форме заниматься – обсуждаем», – сказал Белозеров.

21 мая руководство клуба обсудит с болельщиками переезд с «РЖД Арены» в «Лужники».

По информации журналиста Севастиана Терлецкого , реконструкция «РЖД Арены» будет стоить около 16 миллиардов рублей.

, реконструкция «РЖД Арены» будет стоить около 16 миллиардов рублей. Снос и постройка стадиона с нуля обойдется в 25 миллиардов рублей.

«Локомотив»: «О сносе стадиона в Черкизово речи не идет. Обсуждается реконструкция»