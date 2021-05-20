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  • Глава РЖД: «Стадион «Локомотива» уже старый и не соответствует требованиям»

Глава РЖД: «Стадион «Локомотива» уже старый и не соответствует требованиям»

20 мая 2021, 18:53
17

Глава РЖД Олег Белозеров прокомментировал ситуацию с реконструкцией «РЖД Арены» – домашнего стадиона «Локомотива».

«Предложений не поступало. Я не подписывал таких бумаг, из стен «Российских железных дорог» такого рода документов не выходило. При любом развитии ситуации, мы не планировали обсуждать никакой жилищной застройки.

Стадион («РЖД Арена», – прим. «Бомбардира») построен в начале 2000-х годов, тогда он был первый и самый современный. На сегодняшний момент у нас есть ряд предписаний, которые нам говорят о том, что надо устранить. Стадион уже старый и не соответствует некоторым требованиям.

Команда выступает неплохо и попадает в европейские кубки. Мы должны соответствовать всем требованиям. Более того, и футбол должен быть зрелищным, и наши любимые болельщики должны чувствовать себя, как дома, причeм в хорошем доме.

Мы в ряде случаев, с моей точки зрения, не можем обеспечить им достойный комфорт. Нам нужно заниматься стадионом. В какой форме заниматься – обсуждаем», – сказал Белозеров.

  • 21 мая руководство клуба обсудит с болельщиками переезд с «РЖД Арены» в «Лужники».
  • По информации журналиста Севастиана Терлецкого, реконструкция «РЖД Арены» будет стоить около 16 миллиардов рублей.
  • Снос и постройка стадиона с нуля обойдется в 25 миллиардов рублей.

«Локомотив»: «О сносе стадиона в Черкизово речи не идет. Обсуждается реконструкция»

Источник: «Интерфакс»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (17)
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Сильвербой
1621526385
Ублюдки, вместо того чтобы пустить деньги на комфортабельные поезда, лучше их поделить естественно!
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Иван Петров 1986
1621529311
Дело не в возрасте стадиона. С новой стройки спереть можно больше.
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GreyDM
1621530592
Очень похоже на то, что руководство Локо просто решило быстро переобуться, испугавшись той реакции, которая последовала от болел (в том числе знаменитых и влиятельных), ветеранов, да и вообще футбольной общественности в целом. Ну или Собянин слишком много себе на лапу запросил за Лужу)))
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slavа0508
1621534335
Вот теперь я понимаю почему на самолёте стало дешевле чем на поезде(нижняя полка в плацкарте дороже билета на самолёт) нонсенс однако,,,,,
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SpartakFirst064
1621535151
20 лет стадиону и он старый ??? Да уж ,,,Даже такие клубы как Реал ,Барса ,Челси не могут себе позволить строить стадионы каждые 20 лет,,,,,У Барсы стадион 1957 года потом только реконструкции при чём не глобальные как Лужники к к примеру, У Челси стадион 1877 года то есть 143 года и он претерпел несколько реконструкций но опять не глобальных а постепенно менялся, а здесь вдруг 20 лет и под снос да уж богато жить не запретишь,
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Venom888
1621535455
Стадион старый и не соответствует? Значит в ФНЛ вперед, по спортивному принципу))))))))))))))
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Рыжий дьявол
1621535961
Вот что значит 100 % госкомпания , через 20 лет стадик уже старый , Сомневаюсь что в Краснодаре стадион 2036 снесут как старый , да может подшаманят и ещё лет на 30
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Красногорск_Фан
1621548006
Ну если только не соответствует требованиям ЛГБТ сообщества ))
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