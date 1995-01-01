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    Глава РЖД: «Стадион «Локомотива» уже старый и не соответствует требованиям»

    Глава РЖД Олег Белозеров прокомментировал ситуацию с реконструкцией «РЖД Арены» – домашнего стадиона «Локомотива».

    «Предложений не поступало. Я не подписывал таких бумаг, из стен «Российских железных дорог» такого рода документов не выходило. При любом развитии ситуации, мы не планировали обсуждать никакой жилищной застройки.

    Стадион («РЖД Арена», – прим. «Бомбардира») построен в начале 2000-х годов, тогда он был первый и самый современный. На сегодняшний момент у нас есть ряд предписаний, которые нам говорят о том, что надо устранить. Стадион уже старый и не соответствует некоторым требованиям.

    Команда выступает неплохо и попадает в европейские кубки. Мы должны соответствовать всем требованиям. Более того, и футбол должен быть зрелищным, и наши любимые болельщики должны чувствовать себя, как дома, причeм в хорошем доме.

    Мы в ряде случаев, с моей точки зрения, не можем обеспечить им достойный комфорт. Нам нужно заниматься стадионом. В какой форме заниматься – обсуждаем», – сказал Белозеров.

    • 21 мая руководство клуба обсудит с болельщиками переезд с «РЖД Арены» в «Лужники».
    • По информации журналиста Севастиана Терлецкого, реконструкция «РЖД Арены» будет стоить около 16 миллиардов рублей.
    • Снос и постройка стадиона с нуля обойдется в 25 миллиардов рублей.

    «Локомотив»: «О сносе стадиона в Черкизово речи не идет. Обсуждается реконструкция»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Интерфакс»

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии11
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      Рейтинг: +19053

      slavutiq70 4 секунды назад

      Вот теперь я понимаю почему на самолёте стало дешевле чем на поезде(нижняя полка в плацкарте дороже билета на самолёт) нонсенс однако,,,,,

      0
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      Рейтинг: +5471

      Cleaner 19 минут назад

      Глава РЖД уже старый и не соответствует требованиям! А стадион самое оно.

      1
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      Рейтинг: +10

      vasilisamtvu 51 минуту назад

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      Рейтинг: +2732

      PAREVG. > vasilisamtvu 20 минут назад

      Сдохни спаммер долбанный

      Эй, модераторы, минусы отменили, а этих е.б.ланов не глушите

      0
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      Рейтинг: +1027

      GreyDM 1 час назад

      Очень похоже на то, что руководство Локо просто решило быстро переобуться, испугавшись той реакции, которая последовала от болел (в том числе знаменитых и влиятельных), ветеранов, да и вообще футбольной общественности в целом. Ну или Собянин слишком много себе на лапу запросил за Лужу)))

      2
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      Рейтинг: +2257

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Дело не в возрасте стадиона. С новой стройки спереть можно больше.

      1
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      Рейтинг: +7008

      Сильвербой 2 часа назад

      Ублюдки, вместо того чтобы пустить деньги на комфортабельные поезда, лучше их поделить естественно!

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      Рейтинг: +713

      Тони Монтана Б > Сильвербой 2 часа назад

      Ну мб не надо покупать дешевые билеты? Есть СВ места. Поезда неплохи.

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      Рейтинг: +5471

      Cleaner > Тони Монтана Б 18 минут назад

      Ты миллионер? Или с дочкой миллионера крутишь?

      1
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      Рейтинг: +5471

      Cleaner > Сильвербой 16 минут назад

      Проводницы в поездах сутками пашут за копейки. Если есть деньги, поднимите хоть на пять тыщ им зарплату. Нет, руководству РЖД поворовать захотелось...(

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      Рейтинг: +10253

      Hektor 84 > Тони Монтана Б 13 минут назад

      Ты давно не ездил на поездах?

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